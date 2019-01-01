Судили нападника на чоловіка, якого патрульні у Луцьку знайшли у калюжі крові





Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду від 24 грудня.



Зловмисником виявився уродженець міста Верхівцеве Дніпропетровської області.



Нагадаємо, 2 липня, о пів на 4 ночі, у Луцьку патрульні



Під час розгляду справи з’ясувалося, що між потерпілим та нападником, який був п’яний, в адмінприміщенні на Молоді виник словесний конфлікт у ході якого потерпілий отримав одне ножове поранення в шию. До слова, чоловік і досі знаходиться на лікуванні і проходить реабілітацію у медичних закладах.



У ході судового засідання обвинувачений свою вину визнав повністю. Щиро розкаявся у вчиненому, просив суворо не карати та вибачення у потерпілого, вказуючи про бажання відшкодувати усю шкоду перебуваючи на волі.



Потерпілий же вимагав від зловмисника відшкодування моральної шкоди в сумі 400 000 грн, однак суд вирішив задовольнити це прохання частково і зобов’язати виплатити лише 60 000. До того ж, КП «Луцька міська клінічна лікарня» також подала цивільний позов до обвинуваченого про відшкодування збитків завданих злочином в сумі 5082 грн. Суд позов задовольнив.



Суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Ярослав Артиш призначив обвинуваченому покарання у виді позбавлення волі на строк 5 років з трьохрічним іспитовим строком.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Чоловіка, який влітку цього року у Луцьку напав на співрозмовника з ножем, засудили на п’ять років із трьохрічним іспитовим терміном та зобов’язали виплатити 65 тисяч гривень відшкодування.Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду від 24 грудня.Зловмисником виявився уродженець міста Верхівцеве Дніпропетровської області.Нагадаємо, 2 липня, о пів на 4 ночі, у Луцьку патрульні виявили чоловіка, який стікав кров'ю через ножове поранення у шиї . Жодних подробиць, за яких обставин з ним таке сталось, той відразу сказати не міг. Патрульні надали йому домедичну допомогу та викликали "швидку".Під час розгляду справи з’ясувалося, що між потерпілим та нападником, який був п’яний, в адмінприміщенні на Молоді виник словесний конфлікт у ході якого потерпілий отримав одне ножове поранення в шию. До слова, чоловік і досі знаходиться на лікуванні і проходить реабілітацію у медичних закладах.У ході судового засідання обвинувачений свою вину визнав повністю. Щиро розкаявся у вчиненому, просив суворо не карати та вибачення у потерпілого, вказуючи про бажання відшкодувати усю шкоду перебуваючи на волі.Потерпілий же вимагав від зловмисника відшкодування моральної шкоди в сумі 400 000 грн, однак суд вирішив задовольнити це прохання частково і зобов’язати виплатити лише 60 000. До того ж, КП «Луцька міська клінічна лікарня» також подала цивільний позов до обвинуваченого про відшкодування збитків завданих злочином в сумі 5082 грн. Суд позов задовольнив.Суддя Луцького міськрайонного суду Волинської областіпризначив обвинуваченому покарання у виді позбавлення волі на строк 5 років з трьохрічним іспитовим строком.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію