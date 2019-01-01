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Судили нападника на чоловіка, якого патрульні у Луцьку знайшли у калюжі крові

Судили нападника на чоловіка, якого патрульні у Луцьку знайшли у калюжі крові
Чоловіка, який влітку цього року у Луцьку напав на співрозмовника з ножем, засудили на п’ять років із трьохрічним іспитовим терміном та зобов’язали виплатити 65 тисяч гривень відшкодування.

Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду від 24 грудня.

Зловмисником виявився уродженець міста Верхівцеве Дніпропетровської області.

Нагадаємо, 2 липня, о пів на 4 ночі, у Луцьку патрульні виявили чоловіка, який стікав кров'ю через ножове поранення у шиї. Жодних подробиць, за яких обставин з ним таке сталось, той відразу сказати не міг. Патрульні надали йому домедичну допомогу та викликали "швидку".

Під час розгляду справи з’ясувалося, що між потерпілим та нападником, який був п’яний, в адмінприміщенні на Молоді виник словесний конфлікт у ході якого потерпілий отримав одне ножове поранення в шию. До слова, чоловік і досі знаходиться на лікуванні і проходить реабілітацію у медичних закладах.

У ході судового засідання обвинувачений свою вину визнав повністю. Щиро розкаявся у вчиненому, просив суворо не карати та вибачення у потерпілого, вказуючи про бажання відшкодувати усю шкоду перебуваючи на волі.

Потерпілий же вимагав від зловмисника відшкодування моральної шкоди в сумі 400 000 грн, однак суд вирішив задовольнити це прохання частково і зобов’язати виплатити лише 60 000. До того ж, КП «Луцька міська клінічна лікарня» також подала цивільний позов до обвинуваченого про відшкодування збитків завданих злочином в сумі 5082 грн. Суд позов задовольнив.

Суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Ярослав Артиш призначив обвинуваченому покарання у виді позбавлення волі на строк 5 років з трьохрічним іспитовим строком.

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Теги: Луцьк, рішення суду, встромив ножа в шию, Волинь
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