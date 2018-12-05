Будівельники забруднили дорогу у Луцьку
Сьогодні, 11:15
У Луцьку автомобілі будівельної фірми забруднили дорогу по вулиці Коперника.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міськради у соціальній мережі Facebook.
"Випадки забруднення проїжджих частин брудом з будівельного майданчика за адресою вул. Коперника, 85 було виявлено інспекторами департаменту муніципальної варти Луцької міської ради", - йдеться у повідомлені.
На порушників склали протоколи про адмінправопорушення за ст. 152 КУпАП, п.п. 11.3.1 Правил благоустрою міста Луцька. Також відповідальним особам видали приписи на термінове очищення проїжджих частин від бруду. Штраф за вказане порушення, як на посадових осіб – від 850 до 1360 грн.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міськради у соціальній мережі Facebook.
"Випадки забруднення проїжджих частин брудом з будівельного майданчика за адресою вул. Коперника, 85 було виявлено інспекторами департаменту муніципальної варти Луцької міської ради", - йдеться у повідомлені.
На порушників склали протоколи про адмінправопорушення за ст. 152 КУпАП, п.п. 11.3.1 Правил благоустрою міста Луцька. Також відповідальним особам видали приписи на термінове очищення проїжджих частин від бруду. Штраф за вказане порушення, як на посадових осіб – від 850 до 1360 грн.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Будівельники забруднили дорогу у Луцьку
Сьогодні, 11:15
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