Будівельники забруднили дорогу у Луцьку

У Луцьку автомобілі будівельної фірми забруднили дорогу по вулиці Коперника.Про це йдеться у повідомленні на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міськради у соціальній мережі Facebook."Випадки забруднення проїжджих частин брудом з будівельного майданчика за адресою вул. Коперника, 85 було виявлено інспекторами департаменту муніципальної варти Луцької міської ради", - йдеться у повідомлені.На порушників склали протоколи про адмінправопорушення за ст. 152 КУпАП, п.п. 11.3.1 Правил благоустрою міста Луцька. Також відповідальним особам видали приписи на термінове очищення проїжджих частин від бруду. Штраф за вказане порушення, як на посадових осіб – від 850 до 1360 грн.