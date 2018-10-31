Чоловік, якого збили на проспекті Відродження у Луцьку, переходив дорогу п'яним
Сьогодні, 11:23
Розповіли деталі аварії у Луцьку, в якій постраждав перехожий.
Нагадаємо, що 27 грудня по проспекту Відродження автомобіль Ford Focus збив чоловіка, - пише ГУНП у Волинській області.
Дорожньо-транспортна пригода сталася по 17 годині. За кермом легковика перебував 27-річний житель обласного центру. Водій допустив наїзд на 23-річного місцевого жителя, котрий в стані алкогольного сп’яніння перетинав проїжджу частину дороги за межами пішохідного переходу.
Внаслідок ДТП пішохід отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували у відділення травматології міської клінічної лікарні.
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Нагадаємо, що 27 грудня по проспекту Відродження автомобіль Ford Focus збив чоловіка, - пише ГУНП у Волинській області.
Дорожньо-транспортна пригода сталася по 17 годині. За кермом легковика перебував 27-річний житель обласного центру. Водій допустив наїзд на 23-річного місцевого жителя, котрий в стані алкогольного сп’яніння перетинав проїжджу частину дороги за межами пішохідного переходу.
Внаслідок ДТП пішохід отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували у відділення травматології міської клінічної лікарні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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