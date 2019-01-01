Шукають свідків аварії у Копачівці, де загинув директор Камінь-Каширського ВПУ





Про це Василь Бряник.



За словами пана Володимира, його брат нині знаходиться на лікуванні у обласній лікарні. Він пригадує, що за його машиною їхали чи то «Славута», чи то «Таврія», також позаду була вантажівка. Тож на свідчення водіїв саме цих автомобілів, сподіваються найбільше.



Усіх, хто має будь-яку інформацію, просять повідомляти за телефоном 068 33 25 303 (Володимир).



Нагадаємо, вранці 24 грудня у центрі села Копачівка зіткнулись два легковики «Daewoo Lanos». За словами свідків трагедії, один з автомобілів раптово виїхав на зустрічну смугу руху, чим і спричинив зіткнення.



За кермом одного із транспортних засобів перебував 45-річний житель Берегівського району Закарпатської області.

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