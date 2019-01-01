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На Волині п’яний водій ВАЗу збив велосипедиста

На Волині п’яний водій ВАЗу збив велосипедиста
У Нововолинську під колеса ВАЗу потрапив велосипедист.

Автопригода сталась 27 грудня близько 7-ої години ранку по вулиці Соборній, - пише сектор комунікації поліції Волинської області.

Так, легковик ВАЗ 2106, під керуванням 26-річного жителя Іваничівського району, збив 60-річного велосипедиста, місцевого жителя, котрий раптово виїхав з другорядної частини дороги на головну.

Водій легковика перебував за кермом в стані алкогольного сп’яніння. У результаті ДТП велосипедист отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували.

За цм фактом ДТП відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.286 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає, зокрема, до трьох років позбавлення волі.




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Теги: Нововолинськ, ВАЗ
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