У Володимирі-Волинському – проблеми з водопостачанням





Про це сайту



Зокрема, перебої з водопостачання є на вулицях Академіка Глушкова, Поліської Січі, а також прилеглих вулиць Пилипа Орлика, Леся Мартовича, Карпенка-Карого, Максима Рильського.



Зазначають, що управління водопровідно-каналізаційного господарства спільно з Волиньобленерго та квартирно-експлуатаційним відділом міста докладають максимум зусиль для якнайшвидшого усунення проблем з електропостачанням та постачанням води.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У місті Володимир-Волинський через перебої з електропостачанням об’єктів водоканалу виникли проблеми з водопостачанням на деяких вулицях міста.Про це сайту “Княжий Град” повідомили в управлінні водопровідно-каналізаційного господарства.Зокрема, перебої з водопостачання є на вулицях Академіка Глушкова, Поліської Січі, а також прилеглих вулиць Пилипа Орлика, Леся Мартовича, Карпенка-Карого, Максима Рильського.Зазначають, що управління водопровідно-каналізаційного господарства спільно з Волиньобленерго та квартирно-експлуатаційним відділом міста докладають максимум зусиль для якнайшвидшого усунення проблем з електропостачанням та постачанням води.

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