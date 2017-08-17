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У Володимирі-Волинському – проблеми з водопостачанням

У Володимирі-Волинському – проблеми з водопостачанням
У місті Володимир-Волинський через перебої з електропостачанням об’єктів водоканалу виникли проблеми з водопостачанням на деяких вулицях міста.

Про це сайту “Княжий Град” повідомили в управлінні водопровідно-каналізаційного господарства.

Зокрема, перебої з водопостачання є на вулицях Академіка Глушкова, Поліської Січі, а також прилеглих вулиць Пилипа Орлика, Леся Мартовича, Карпенка-Карого, Максима Рильського.

Зазначають, що управління водопровідно-каналізаційного господарства спільно з Волиньобленерго та квартирно-експлуатаційним відділом міста докладають максимум зусиль для якнайшвидшого усунення проблем з електропостачанням та постачанням води.

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Теги: вода, перебої
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