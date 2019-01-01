На Київщині п'яний чоловік до смерті побив свого 4-річного сина

Ледь живого побитого хлопчика виявив перехожий на одній з вулиць села Велика Вільшанка і викликав швидку допомогу. Медики повідомили про цей факт до поліції і за вказаною адресою одразу прибула слідчо-оперативна група Васильківського відділу поліції.Малолітнього хлопчика у тяжкому стані з численними травмами тіла – переломом правої руки, лівої ноги, перелом ребер, перелом кісток черепа доправили до реанімаційного відділення. Однак медикам не вдалося врятувати йому життя і від отриманих травм 4-річна дитина померла. Про це повідомляє поліція Києва.Під час проведення невідкладного обшуку за місцем проживання батька дитини працівники поліції виявили та вилучили одяг, взуття зі слідами крові.За підозрою у нанесенні смертельних побоїв хлопчику поліцейські затримали його батька, 44-річного чоловіка. Однак він пояснити працівникам поліції нічого не зміг. Стверджує, що нічого не пам’ятає, оскільки перебував у стані алкогольного сп’яніння. Вміст алкоголю в крові на момент затримання зловмисника становив 1, 57 проміле.За даним фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за п.2 ч.2 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про оголошення підозри затриманому чоловіку. Міру запобіжного заходу на час тривання досудового слідства для нього обере суд.