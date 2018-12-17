Дороги Волині чистять від снігу майже 70 автомобілів
Сьогодні, 12:20
Для ліквідації ожеледиці, що виникла на окремих ділянках автомобільних шляхів державного значення Волинської області, сьогодні вночі та вранці задіяли 66 механізмів підрядних підприємств.
Про це повідомляє Служба автомобільних доріг у Волинській області.
Проїзд забезпечено та продовжує сніжити, тож обробка шляхів протиожеледними матеріалами триває.
Зазначають, сніжну погоду, мороз і пориви вітру до 15-20 м/с варто очікувати й протягом сьогоднішнього дня і, ймовірно, завтра, тому закликають всіх учасників дорожнього руху бути уважними та обережними на автошляхах.
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Про це повідомляє Служба автомобільних доріг у Волинській області.
Проїзд забезпечено та продовжує сніжити, тож обробка шляхів протиожеледними матеріалами триває.
Зазначають, сніжну погоду, мороз і пориви вітру до 15-20 м/с варто очікувати й протягом сьогоднішнього дня і, ймовірно, завтра, тому закликають всіх учасників дорожнього руху бути уважними та обережними на автошляхах.
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