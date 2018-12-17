вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Дороги Волині чистять від снігу майже 70 автомобілів

Дороги Волині чистять від снігу майже 70 автомобілів
Для ліквідації ожеледиці, що виникла на окремих ділянках автомобільних шляхів державного значення Волинської області, сьогодні вночі та вранці задіяли 66 механізмів підрядних підприємств.

Про це повідомляє Служба автомобільних доріг у Волинській області.

Проїзд забезпечено та продовжує сніжити, тож обробка шляхів протиожеледними матеріалами триває.

Зазначають, сніжну погоду, мороз і пориви вітру до 15-20 м/с варто очікувати й протягом сьогоднішнього дня і, ймовірно, завтра, тому закликають всіх учасників дорожнього руху бути уважними та обережними на автошляхах.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, снігопади, дорожники
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
ТОП знакових подій 2019-го року для Волині за версією «ВолиньPost»
Як у Луцьку в новорічну ніч їздитиме громадський транспорт
Семирічний хлопчик з Луцька стане «книжковим» рекордсменом України
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Суд дав довічне та відпустив організаторів теракту в Харкові
Сьогодні, 12:38
Волинянин, який майже 20 років працював прикордонником, вирощує фундук та «адамове» дерево
Сьогодні, 12:36
Дороги Волині чистять від снігу майже 70 автомобілів
Сьогодні, 12:20
На Волині викрили контрабандистів, які фурою завезли із сусідньої області цигарки
Сьогодні, 12:13
У Луцьку біля ресторану вночі побилися 20 чоловіків
Сьогодні, 12:05
Схожі новини
Рятувальники повідомили про наслідки снігопадів на Волині. ФОТО Рятувальники повідомили про наслідки снігопадів на Волині. ФОТО
17 грудень, 2018, 10:40
Волинянин, який майже 20 років працював прикордонником, вирощує фундук та «адамове» дерево Волинянин, який майже 20 років працював прикордонником, вирощує фундук та «адамове» дерево
Сьогодні, 12:36
Шукають свідків аварії у Копачівці, де загинув директор Камінь-Каширського ВПУ Шукають свідків аварії у Копачівці, де загинув директор Камінь-Каширського ВПУ
Сьогодні, 11:30
У селі на Волині відкрили сімейну молочну ферму. ФОТО У селі на Волині відкрили сімейну молочну ферму. ФОТО
Сьогодні, 10:32
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На «Ягодині» викрили чоловіка, який хотів незаконо ввезти в Україну бус
Сьогодні, 13:16
 0
Долучайтесь до хорошої справи: волонтери готують подарунки для доньки волинського Героя
Сьогодні, 13:03
 0
Суд дав довічне та відпустив організаторів теракту в Харкові
Сьогодні, 12:38
 0
Волинянин, який майже 20 років працював прикордонником, вирощує фундук та «адамове» дерево
Сьогодні, 12:36
 0
Дороги Волині чистять від снігу майже 70 автомобілів
Сьогодні, 12:20
 0
Медіа
відео
1/8