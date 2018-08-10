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У Луцьку біля ресторану вночі побилися 20 чоловіків

У Луцьку біля ресторану вночі побилися 20 чоловіків
У ніч з 27 на 28 грудня у Луцьку поблизу ресторану «Золотий дракон», що знаходиться на проспекті Відродження, трапилась масова бійка.

Про Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.

Інцидент стався близько півночі, – повідомляють джерела.

«Близько опівночі працівники поліції отримали повідомлення про те, що біля ресторану «Золотий дракон» у Луцьку трапилась масова бійка за участю понад двох десятків чоловіків. Тому працівники закладу громадського харчування натиснули «тривожну кнопку». Поліція охорони, що прибула на місце, була змушена викликати підмогу – патрульну поліцію, оскільки учасники інциденту поводили себе агресивно та на вимогу припинити бійку не реагували», - йдеться у повідомленні.

Також відомо, що учасники бійки чинили активний опір при затриманні.

Головне фото - ілюстративне.

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Теги: Луцьк, масова бійка
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алкашня та бомжари побилися біля ригаловки в чорному районі міста.
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