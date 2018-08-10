У Луцьку біля ресторану вночі побилися 20 чоловіків





Про Інформаційному агентству Волинські Новини



Інцидент стався близько півночі, – повідомляють джерела.



«Близько опівночі працівники поліції отримали повідомлення про те, що біля ресторану «Золотий дракон» у Луцьку трапилась масова бійка за участю понад двох десятків чоловіків. Тому працівники закладу громадського харчування натиснули «тривожну кнопку». Поліція охорони, що прибула на місце, була змушена викликати підмогу – патрульну поліцію, оскільки учасники інциденту поводили себе агресивно та на вимогу припинити бійку не реагували», - йдеться у повідомленні.



Також відомо, що учасники бійки чинили активний опір при затриманні.



Головне фото - ілюстративне.

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