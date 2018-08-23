На Волині викрили контрабандистів, які фурою завезли із сусідньої області цигарки





Так, правоохоронці з’ясували, що до міста Ковеля із сусідньої області заїхала вантажівка з цигарками, які надалі кількома партіями збираються незаконно експортувати до Польщі, - інформує Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України.



Слідчо-оперативна група Ковельського відділу поліції під час огляду місця зберігання виявили та вилучили 42 тисячі пачок сигарет. Тютюнові вироби вже встигли підготувати до переміщення через державний кордон повз митний контроль, перевантаживши частину до іншого автомобіля.



Наразі вирішують питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині поліція перекрила канал незаконного експорту цигарок до країн ЄС.Так, правоохоронці з’ясували, що до міста Ковеля із сусідньої області заїхала вантажівка з цигарками, які надалі кількома партіями збираються незаконно експортувати до Польщі, - інформує Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України.Слідчо-оперативна група Ковельського відділу поліції під час огляду місця зберігання виявили та вилучили 42 тисячі пачок сигарет. Тютюнові вироби вже встигли підготувати до переміщення через державний кордон повз митний контроль, перевантаживши частину до іншого автомобіля.Наразі вирішують питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

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