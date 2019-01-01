У місті на Волині інклюзивний центр отримав спецавтомобіль
Сьогодні, 13:35
28 грудня інклюзивно-ресурсний центр отримав ключі від спецавтомобіля для дітей з особливими потребами.
До слова, у 2019 році із держбюджету Волинь отримала 6,4 мільйони гривень на автобуси для ІРЦ, з яких на закупівлю спецавто для центру у Володимирі-Волинському виділили мільйон гривень, ще 300 тисяч спрямували з міського бюджету, - йдеться на сайті Володимир-Волинської міськради.
Автомобіль відповідає усім вимогам щодо перевезення діток з особливими потребами. Він обладнаний спеціальним підіймачем для осіб, які мають порушення опорно-рухового апарату, у салоні передбачені сидіння з ременями безпеки.
У планах використовувати авто також як соціальне таксі, що дозволить людям з особливими потребами відвідувати різноманітні заходи та брати активну участь у житті громади, вирішувати медичні, освітні та реабілітаційні потреби.
Звертаючись до присутніх, Петро Данилович зазначив, що це прекрасний подарунок до новорічно-різдвяних свят, адже спецавто дозволить залучати діток до ширших можливостей, набувати нових навиків та вмінь.
Нагадаємо, що на сьогодні інклюзивно-ресурсний центр у Володимирі-Волинському відвідують більше 70-ти дітей. В закладі облаштували ресурсну, ігрову, розвивальну кімнату, кімнату очікування для батьків та інші приміщення, пристосовані для дітей з порушенням опорно-рухового апарату.
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До слова, у 2019 році із держбюджету Волинь отримала 6,4 мільйони гривень на автобуси для ІРЦ, з яких на закупівлю спецавто для центру у Володимирі-Волинському виділили мільйон гривень, ще 300 тисяч спрямували з міського бюджету, - йдеться на сайті Володимир-Волинської міськради.
Автомобіль відповідає усім вимогам щодо перевезення діток з особливими потребами. Він обладнаний спеціальним підіймачем для осіб, які мають порушення опорно-рухового апарату, у салоні передбачені сидіння з ременями безпеки.
У планах використовувати авто також як соціальне таксі, що дозволить людям з особливими потребами відвідувати різноманітні заходи та брати активну участь у житті громади, вирішувати медичні, освітні та реабілітаційні потреби.
Звертаючись до присутніх, Петро Данилович зазначив, що це прекрасний подарунок до новорічно-різдвяних свят, адже спецавто дозволить залучати діток до ширших можливостей, набувати нових навиків та вмінь.
Нагадаємо, що на сьогодні інклюзивно-ресурсний центр у Володимирі-Волинському відвідують більше 70-ти дітей. В закладі облаштували ресурсну, ігрову, розвивальну кімнату, кімнату очікування для батьків та інші приміщення, пристосовані для дітей з порушенням опорно-рухового апарату.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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