У місті на Волині інклюзивний центр отримав спецавтомобіль





До слова, у 2019 році із держбюджету Волинь отримала 6,4 мільйони гривень на автобуси для ІРЦ, з яких на закупівлю спецавто для центру у Володимирі-Волинському виділили мільйон гривень, ще 300 тисяч спрямували з міського бюджету, - йдеться



Автомобіль відповідає усім вимогам щодо перевезення діток з особливими потребами. Він обладнаний спеціальним підіймачем для осіб, які мають порушення опорно-рухового апарату, у салоні передбачені сидіння з ременями безпеки.



У планах використовувати авто також як соціальне таксі, що дозволить людям з особливими потребами відвідувати різноманітні заходи та брати активну участь у житті громади, вирішувати медичні, освітні та реабілітаційні потреби.



Звертаючись до присутніх, Петро Данилович зазначив, що це прекрасний подарунок до новорічно-різдвяних свят, адже спецавто дозволить залучати діток до ширших можливостей, набувати нових навиків та вмінь.



Нагадаємо, що на сьогодні інклюзивно-ресурсний центр у Володимирі-Волинському відвідують більше 70-ти дітей. В закладі облаштували ресурсну, ігрову, розвивальну кімнату, кімнату очікування для батьків та інші приміщення, пристосовані для дітей з порушенням опорно-рухового апарату.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 28 грудня інклюзивно-ресурсний центр отримав ключі від спецавтомобіля для дітей з особливими потребами.До слова, у 2019 році із держбюджету Волинь отримала 6,4 мільйони гривень на автобуси для ІРЦ, з яких на закупівлю спецавто для центру у Володимирі-Волинському виділили мільйон гривень, ще 300 тисяч спрямували з міського бюджету, - йдеться на сайті Володимир-Волинської міськради. Автомобіль відповідає усім вимогам щодо перевезення діток з особливими потребами. Він обладнаний спеціальним підіймачем для осіб, які мають порушення опорно-рухового апарату, у салоні передбачені сидіння з ременями безпеки.У планах використовувати авто також як соціальне таксі, що дозволить людям з особливими потребами відвідувати різноманітні заходи та брати активну участь у житті громади, вирішувати медичні, освітні та реабілітаційні потреби.Звертаючись до присутніх, Петро Данилович зазначив, що це прекрасний подарунок до новорічно-різдвяних свят, адже спецавто дозволить залучати діток до ширших можливостей, набувати нових навиків та вмінь.Нагадаємо, що на сьогодні інклюзивно-ресурсний центр у Володимирі-Волинському відвідують більше 70-ти дітей. В закладі облаштували ресурсну, ігрову, розвивальну кімнату, кімнату очікування для батьків та інші приміщення, пристосовані для дітей з порушенням опорно-рухового апарату.

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