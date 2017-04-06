Скасували «зарплатне рабство»: українці зможуть самостійно вибирати банк для отримання виплат





Про це у своєму Telegram повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук, - передає



За його словами, відтепер гроші можна буде отримувати на картку будь-якого банку, а не лише там, де роботодавець оформив "зарплатний проєкт". На думку прем'єра, це сприятиме справедливій конкуренції між банками за право обслуговувати громадян, а отже, покращить якість банківських послуг в країні.



"Скасовуємо "зарплатне рабство". Тепер українці самі вирішуватимуть, на картку якого банку отримувати зарплату, пенсію чи соцдопомогу. Уряд зняв обмеження щодо переліку банків, через які працівники бюджетних установ можуть отримувати виплати", - йдеться в повідомленні Гончарука.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Кабінет міністрів 27 грудня надав українцям можливість самостійно обирати, на картку якого банку отримувати зарплати, пенсії чи соціальну допомогу. Це має сприяти покращенню якості банківських послуг в країні.Про це у своєму Telegram повідомив прем'єр-міністр, - передає "ТСН" За його словами, відтепер гроші можна буде отримувати на картку будь-якого банку, а не лише там, де роботодавець оформив "зарплатний проєкт". На думку прем'єра, це сприятиме справедливій конкуренції між банками за право обслуговувати громадян, а отже, покращить якість банківських послуг в країні."Скасовуємо "зарплатне рабство". Тепер українці самі вирішуватимуть, на картку якого банку отримувати зарплату, пенсію чи соцдопомогу. Уряд зняв обмеження щодо переліку банків, через які працівники бюджетних установ можуть отримувати виплати", - йдеться в повідомленні Гончарука.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію