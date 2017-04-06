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Скасували «зарплатне рабство»: українці зможуть самостійно вибирати банк для отримання виплат

Скасували «зарплатне рабство»: українці зможуть самостійно вибирати банк для отримання виплат
Кабінет міністрів 27 грудня надав українцям можливість самостійно обирати, на картку якого банку отримувати зарплати, пенсії чи соціальну допомогу. Це має сприяти покращенню якості банківських послуг в країні.

Про це у своєму Telegram повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук, - передає "ТСН".

За його словами, відтепер гроші можна буде отримувати на картку будь-якого банку, а не лише там, де роботодавець оформив "зарплатний проєкт". На думку прем'єра, це сприятиме справедливій конкуренції між банками за право обслуговувати громадян, а отже, покращить якість банківських послуг в країні.

"Скасовуємо "зарплатне рабство". Тепер українці самі вирішуватимуть, на картку якого банку отримувати зарплату, пенсію чи соцдопомогу. Уряд зняв обмеження щодо переліку банків, через які працівники бюджетних установ можуть отримувати виплати", - йдеться в повідомленні Гончарука.

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Теги: виплати, вибір банка, українці, Уряд
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