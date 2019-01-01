У Рожищенському районі автівка злетіла у кювет: травмувався водій. ФОТО





Факт ДТП підтвердили



Згідно з попередньою інформацією, травмувався водій. Авто зазнало значних механічних пошкоджень.



«На місце аварії виїхала група реагування патрульної поліції. Наразі деталі встановлюються», – прокоментували у пресслужбі ГУНП.



Фото аварії опублікував у групі "Нетипове Рожище" користувач під ніком Lets Go.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Ольганівці Рожищенського району трапилася аварія за участю легкового автомобіля. Водій, вочевидь, не впоравшись із керуванням, злетів у кювет.Факт ДТП підтвердили Інформаційному агенству Волинські Новини у пресслужбі ГУНП Волині.Згідно з попередньою інформацією, травмувався водій. Авто зазнало значних механічних пошкоджень.«На місце аварії виїхала група реагування патрульної поліції. Наразі деталі встановлюються», – прокоментували у пресслужбі ГУНП.Фото аварії опублікував у групі "Нетипове Рожище" користувач під ніком Lets Go.

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