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У Рожищенському районі автівка злетіла у кювет: травмувався водій. ФОТО

У Рожищенському районі автівка злетіла у кювет: травмувався водій. ФОТО
У селі Ольганівці Рожищенського району трапилася аварія за участю легкового автомобіля. Водій, вочевидь, не впоравшись із керуванням, злетів у кювет.

Факт ДТП підтвердили Інформаційному агенству Волинські Новини у пресслужбі ГУНП Волині.

Згідно з попередньою інформацією, травмувався водій. Авто зазнало значних механічних пошкоджень.

«На місце аварії виїхала група реагування патрульної поліції. Наразі деталі встановлюються», – прокоментували у пресслужбі ГУНП.

Фото аварії опублікував у групі "Нетипове Рожище" користувач під ніком Lets Go.

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Теги: аварія, Волинь, кювет
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