У Рожищенському районі автівка злетіла у кювет: травмувався водій. ФОТО
Сьогодні, 13:56
У селі Ольганівці Рожищенського району трапилася аварія за участю легкового автомобіля. Водій, вочевидь, не впоравшись із керуванням, злетів у кювет.
Факт ДТП підтвердили Інформаційному агенству Волинські Новини у пресслужбі ГУНП Волині.
Згідно з попередньою інформацією, травмувався водій. Авто зазнало значних механічних пошкоджень.
«На місце аварії виїхала група реагування патрульної поліції. Наразі деталі встановлюються», – прокоментували у пресслужбі ГУНП.
Фото аварії опублікував у групі "Нетипове Рожище" користувач під ніком Lets Go.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Факт ДТП підтвердили Інформаційному агенству Волинські Новини у пресслужбі ГУНП Волині.
Згідно з попередньою інформацією, травмувався водій. Авто зазнало значних механічних пошкоджень.
«На місце аварії виїхала група реагування патрульної поліції. Наразі деталі встановлюються», – прокоментували у пресслужбі ГУНП.
Фото аварії опублікував у групі "Нетипове Рожище" користувач під ніком Lets Go.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Шахраї «розвели» волинянку, яка хотіла пригнати авто з-за кордону через інтернет-оголошення
Сьогодні, 14:14
У Рожищенському районі автівка злетіла у кювет: травмувався водій. ФОТО
Сьогодні, 13:56
У місті на Волині інклюзивний центр отримав спецавтомобіль
Сьогодні, 13:35
Медіа