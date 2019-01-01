Шахраї «розвели» волинянку, яка хотіла пригнати авто з-за кордону через інтернет-оголошення





Про це повідомляє



З чоловіком спілкувались через мобільний додаток. Домовленість була такою, що виконавець прижене транспортний засіб до кордону, тоді й розрахуються, але спочатку сказав, потрібен завдаток у сумі 50 000 гривень.



Для більшої впевненості зловмисник скинув своє фото з документом, що засвідчувало особу.



Згодом з'ясували, ця фотографія належала такому ж ошуканому чоловіку, як заявниця.



На банківський рахунок потерпіла перерахувала обумовлену суму, але, замовлення аферист не виконав і зв’язок з ним пропав.



Поліція рекомендує: У таких випадках звертатись до надійних людей, які надають такого роду послуги протягом тривалого часу та мають позитивні відгуки клієнтів.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Шахрай обдурив волинянку, якій пообіцяв пригнати авто з-за кордону. Правоохоронці з’ясували, на гачок афериста жінка потрапила через інтернет-оголошення на сайті «ОЛХ».Про це повідомляє Ковельський відділ поліції Волинської області на сторінці у Facebook.З чоловіком спілкувались через мобільний додаток. Домовленість була такою, що виконавець прижене транспортний засіб до кордону, тоді й розрахуються, але спочатку сказав, потрібен завдаток у сумі 50 000 гривень.Для більшої впевненості зловмисник скинув своє фото з документом, що засвідчувало особу.Згодом з'ясували, ця фотографія належала такому ж ошуканому чоловіку, як заявниця.На банківський рахунок потерпіла перерахувала обумовлену суму, але, замовлення аферист не виконав і зв’язок з ним пропав.Поліція рекомендує: У таких випадках звертатись до надійних людей, які надають такого роду послуги протягом тривалого часу та мають позитивні відгуки клієнтів.

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