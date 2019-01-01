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Шахраї «розвели» волинянку, яка хотіла пригнати авто з-за кордону через інтернет-оголошення

Шахраї «розвели» волинянку, яка хотіла пригнати авто з-за кордону через інтернет-оголошення
Шахрай обдурив волинянку, якій пообіцяв пригнати авто з-за кордону. Правоохоронці з’ясували, на гачок афериста жінка потрапила через інтернет-оголошення на сайті «ОЛХ».

Про це повідомляє Ковельський відділ поліції Волинської області на сторінці у Facebook.

З чоловіком спілкувались через мобільний додаток. Домовленість була такою, що виконавець прижене транспортний засіб до кордону, тоді й розрахуються, але спочатку сказав, потрібен завдаток у сумі 50 000 гривень.

Для більшої впевненості зловмисник скинув своє фото з документом, що засвідчувало особу.

Згодом з'ясували, ця фотографія належала такому ж ошуканому чоловіку, як заявниця.

На банківський рахунок потерпіла перерахувала обумовлену суму, але, замовлення аферист не виконав і зв’язок з ним пропав.

Поліція рекомендує: У таких випадках звертатись до надійних людей, які надають такого роду послуги протягом тривалого часу та мають позитивні відгуки клієнтів.

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Теги: волинянка, шахраї, інтернет-оголошення
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