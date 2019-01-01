вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У селі на Волині горів житловий будинок. ФОТО

У селі на Волині горів житловий будинок. ФОТО
У п'ятницю, 27 грудня, близько 13:30 виникла пожежа житлового будинку в селі Гуща.

На місце події виїхали 10 ДПРЧ міста Любомль, 24 ДПРП села Старовойтове та МПО села Гуща, - пише "Район. Любомль".


Як повідомив головний інспектор Любомльського РВ УДСНС України, капітан служби цивільного захисту Микола Лябук, пожежа знищила шиферну покрівлю по дерев'яні обрешітки, меблі, побутову техніку, речі домашнього вжитку, пошкоджено стіни на площі сетрів квадратних та перекриття на площі 20 метрів квадратних.

Ймовірна причина пожежі – коротке замикання електромережі.

У селі на Волині горів житловий будинок. ФОТО
У селі на Волині горів житловий будинок. ФОТО
У селі на Волині горів житловий будинок. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: пожежа, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
ТОП знакових подій 2019-го року для Волині за версією «ВолиньPost»
Як у Луцьку в новорічну ніч їздитиме громадський транспорт
Семирічний хлопчик з Луцька стане «книжковим» рекордсменом України
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У селі на Волині горів житловий будинок. ФОТО
Сьогодні, 14:42
Знайшли чоловіка, який стріляв у директора фінустанови на проспекті Волі
Сьогодні, 14:30
Шахраї «розвели» волинянку, яка хотіла пригнати авто з-за кордону через інтернет-оголошення
Сьогодні, 14:14
У Рожищенському районі автівка злетіла у кювет: травмувався водій. ФОТО
Сьогодні, 13:56
У Луцьку штрафуватимуть пасажирів, які не розрахувалися за проїзд е-квитком
Сьогодні, 13:38
Схожі новини
На Волині у гуртожитку педколеджу сталася «пожежа» На Волині у гуртожитку педколеджу сталася «пожежа»
12 грудень, 06:31
На Волині у пожежі загинув чоловік На Волині у пожежі загинув чоловік
02 грудень, 09:55
У селищі на Волині горіла будівля У селищі на Волині горіла будівля
25 листопад, 13:01
Волинянин загинув під час пожежі у власному будинку Волинянин загинув під час пожежі у власному будинку
25 листопад, 12:01
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У селі на Волині горів житловий будинок. ФОТО
Сьогодні, 14:42
 0
Знайшли чоловіка, який стріляв у директора фінустанови на проспекті Волі
Сьогодні, 14:30
 0
Шахраї «розвели» волинянку, яка хотіла пригнати авто з-за кордону через інтернет-оголошення
Сьогодні, 14:14
 0
У Рожищенському районі автівка злетіла у кювет: травмувався водій. ФОТО
Сьогодні, 13:56
 0
У Луцьку штрафуватимуть пасажирів, які не розрахувалися за проїзд е-квитком
Сьогодні, 13:38
 0
Медіа
відео
1/8