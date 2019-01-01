У селі на Волині горів житловий будинок. ФОТО





На місце події виїхали 10 ДПРЧ міста Любомль, 24 ДПРП села Старовойтове та МПО села Гуща, - пише



Як повідомив головний інспектор Любомльського РВ УДСНС України, капітан служби цивільного захисту Микола Лябук, пожежа знищила шиферну покрівлю по дерев'яні обрешітки, меблі, побутову техніку, речі домашнього вжитку, пошкоджено стіни на площі сетрів квадратних та перекриття на площі 20 метрів квадратних.



Ймовірна причина пожежі – коротке замикання електромережі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У п'ятницю, 27 грудня, близько 13:30 виникла пожежа житлового будинку в селі Гуща.На місце події виїхали 10 ДПРЧ міста Любомль, 24 ДПРП села Старовойтове та МПО села Гуща, - пише "Район. Любомль".

Як повідомив головний інспектор Любомльського РВ УДСНС України, капітан служби цивільного захисту, пожежа знищила шиферну покрівлю по дерев'яні обрешітки, меблі, побутову техніку, речі домашнього вжитку, пошкоджено стіни на площі сетрів квадратних та перекриття на площі 20 метрів квадратних.Ймовірна причина пожежі – коротке замикання електромережі.

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