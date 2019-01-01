вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Знайшли чоловіка, який стріляв у директора фінустанови на проспекті Волі

Знайшли чоловіка, який стріляв у директора фінустанови на проспекті Волі
У Луцьку 28 грудня поліція затримала чоловіка, який скоїв розбійний напад на «Європошту».

Про це інформує ГУНП у Волинській області.

Нагадаємо, що вранці 27 грудня в чергову частину ГУНП у Волинській області надійшло повідомлення про вчинення розбійного нападу із застосуванням зброї на приватне відділення поштового зв’язку, що на проспекті Волі у Луцьку. Внаслідок злочину постраждав співробітник закладу. В області негайно ввели у дію спеціальну поліцейську операцію.

ЧИТАТИ ТАКОЖ: Розбійний напад на «Європошту» у Луцьку: злодій вистрілив у голову директору фінустанови

«Проведеними оперативно-розшуковими заходами співробітники поліції затримали розбійника. Ним виявився 55-річний лучанин. У нього правоохоронці вилучили низку предметів, котрі є речовими доказами у справі», – повідомив начальник Головного управління Національної поліції в області Петро Шпига.

Слідчі проводять досудове розслідування за ч. 3 ст.187 Кримінального кодексу України. Йдеться про розбій, поєднаний з проникненням у приміщення. Після оголошення затриманому підозри в інкримінованому злочині, буде вирішуватися питання щодо обрання йому міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Санкція статті передбачає покарання від семи до дванадцяти років позбавлення волі із конфіскацією майна.
Знайшли чоловіка, який стріляв у директора фінустанови на проспекті Волі
Знайшли чоловіка, який стріляв у директора фінустанови на проспекті Волі


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: пограбування, Луцьк, фінансова установа
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
ТОП знакових подій 2019-го року для Волині за версією «ВолиньPost»
Як у Луцьку в новорічну ніч їздитиме громадський транспорт
Семирічний хлопчик з Луцька стане «книжковим» рекордсменом України
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У селі на Волині горів житловий будинок. ФОТО
Сьогодні, 14:42
Знайшли чоловіка, який стріляв у директора фінустанови на проспекті Волі
Сьогодні, 14:30
Шахраї «розвели» волинянку, яка хотіла пригнати авто з-за кордону через інтернет-оголошення
Сьогодні, 14:14
У Рожищенському районі автівка злетіла у кювет: травмувався водій. ФОТО
Сьогодні, 13:56
У Луцьку штрафуватимуть пасажирів, які не розрахувалися за проїзд е-квитком
Сьогодні, 13:38
Схожі новини
Розбійний напад на «Європошту» у Луцьку: злодій вистрілив у голову директору фінустанови Розбійний напад на «Європошту» у Луцьку: злодій вистрілив у голову директору фінустанови
27 грудень, 12:48
У Луцьку на зупинці побили і пограбували чоловіка У Луцьку на зупинці побили і пограбували чоловіка
05 грудень, 10:51
Збирав «на церкву»: у Луцьку чоловік грабував квартири на очах у дітей Збирав «на церкву»: у Луцьку чоловік грабував квартири на очах у дітей
04 грудень, 17:21
У Луцьку невідомі в масках та з пістолетом пограбували гральний заклад: поліція проводить спецоперацію У Луцьку невідомі в масках та з пістолетом пограбували гральний заклад: поліція проводить спецоперацію
18 листопад, 11:25
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У селі на Волині горів житловий будинок. ФОТО
Сьогодні, 14:42
 0
Знайшли чоловіка, який стріляв у директора фінустанови на проспекті Волі
Сьогодні, 14:30
 0
Шахраї «розвели» волинянку, яка хотіла пригнати авто з-за кордону через інтернет-оголошення
Сьогодні, 14:14
 0
У Рожищенському районі автівка злетіла у кювет: травмувався водій. ФОТО
Сьогодні, 13:56
 0
У Луцьку штрафуватимуть пасажирів, які не розрахувалися за проїзд е-квитком
Сьогодні, 13:38
 0
Медіа
відео
1/8