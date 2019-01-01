Знайшли чоловіка, який стріляв у директора фінустанови на проспекті Волі





Про це інформує ГУНП у Волинській області.



Нагадаємо, що вранці 27 грудня в чергову частину ГУНП у Волинській області надійшло повідомлення про



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«Проведеними оперативно-розшуковими заходами співробітники поліції затримали розбійника. Ним виявився 55-річний лучанин. У нього правоохоронці вилучили низку предметів, котрі є речовими доказами у справі», – повідомив начальник Головного управління Національної поліції в області Петро Шпига.



Слідчі проводять досудове розслідування за ч. 3 ст.187 Кримінального кодексу України. Йдеться про розбій, поєднаний з проникненням у приміщення. Після оголошення затриманому підозри в інкримінованому злочині, буде вирішуватися питання щодо обрання йому міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.



Санкція статті передбачає покарання від семи до дванадцяти років позбавлення волі із конфіскацією майна.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку 28 грудня поліція затримала чоловіка, який скоїв розбійний напад на «Європошту».Про це інформує ГУНП у Волинській області.Нагадаємо, що вранці 27 грудня в чергову частину ГУНП у Волинській області надійшло повідомлення про вчинення розбійного нападу із застосуванням зброї на приватне відділення поштового зв’язку, що на проспекті Волі у Луцьку. Внаслідок злочину постраждав співробітник закладу. В області негайно ввели у дію спеціальну поліцейську операцію.«Проведеними оперативно-розшуковими заходами співробітники поліції затримали розбійника. Ним виявився 55-річний лучанин. У нього правоохоронці вилучили низку предметів, котрі є речовими доказами у справі», – повідомив начальник Головного управління Національної поліції в областіСлідчі проводять досудове розслідування за ч. 3 ст.187 Кримінального кодексу України. Йдеться про розбій, поєднаний з проникненням у приміщення. Після оголошення затриманому підозри в інкримінованому злочині, буде вирішуватися питання щодо обрання йому міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.Санкція статті передбачає покарання від семи до дванадцяти років позбавлення волі із конфіскацією майна.

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