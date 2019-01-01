На Вінниччині троє дівчат катували 15-річну студентку
Сьогодні, 16:50
У Козятині на Вінниччині троє дівчат побили та обрізали волосся 15-річній студентці одного з професійних училищ.
Потерпіла із синцями та струсом головного мозку перебуває в лікарні, - пише ГУНП у Вінницькій області.
До поліції надійшло повідомлення з лікарні про те, що до них з закритою черепно-мозковою травмою та синцями госпіталізована 15-річна студентка місцевого училища. Зі слів потерпілої, її у кімнаті гуртожитку побили дві дівчини, а третя – відрізала волосся.
"Неповнолітні, двоє з яких перебували в стані сп’яніння, завдали дівчині фізичних та моральних страждань, принижували її людську гідність", - йдеться у повідомлені.
Зазначається, що потерпіла через якийсь час вирвалась і втекла з кімнати, але боялась повідомити в поліцію. Наступного дня стан її здоров’я погіршився, і вона звернулась за допомогою до лікарів.
Поліцейські допитали зловмисниць. Ювенальні поліцейські з'ясовують ситуацію, яка склалася в навчальному закладі.
Наразі поліцейські розслідується кримінальне провадження за ч.2 ст. 127 ККУ (катування), за що передбачено покарання від 5 до 10 років позбавлення волі. Встановлюють усі обставини злочину.
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Потерпіла із синцями та струсом головного мозку перебуває в лікарні, - пише ГУНП у Вінницькій області.
До поліції надійшло повідомлення з лікарні про те, що до них з закритою черепно-мозковою травмою та синцями госпіталізована 15-річна студентка місцевого училища. Зі слів потерпілої, її у кімнаті гуртожитку побили дві дівчини, а третя – відрізала волосся.
"Неповнолітні, двоє з яких перебували в стані сп’яніння, завдали дівчині фізичних та моральних страждань, принижували її людську гідність", - йдеться у повідомлені.
Зазначається, що потерпіла через якийсь час вирвалась і втекла з кімнати, але боялась повідомити в поліцію. Наступного дня стан її здоров’я погіршився, і вона звернулась за допомогою до лікарів.
Поліцейські допитали зловмисниць. Ювенальні поліцейські з'ясовують ситуацію, яка склалася в навчальному закладі.
Наразі поліцейські розслідується кримінальне провадження за ч.2 ст. 127 ККУ (катування), за що передбачено покарання від 5 до 10 років позбавлення волі. Встановлюють усі обставини злочину.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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