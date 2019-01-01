У стінах молодіжного простору Волині за рік провели понад 800 тематичних заходів

Один із найпопулярніших молодіжних просторів міста Луцьк публічно прозвітувався за діяльність у 2019 році. У Молодіжному центрі Волині (МЦВ) за 2019 рік провели 838 подій, всього за рік простір відвідали понад 10 тисяч разів.Такі результати показав щорічний публічний звіт центру, який пройшов 26 грудня. Звіт відвідали випускники освітніх програм центру, представники громадських організацій Луцька, донори та партнери. Окрім офіційної частини, гості мали змогу насолодитись живою музикою та частуванням."Нашою метою було не тільки розповісти про свою роботу, а й створити приємну атмосферу. В цьому нам допомогли Теремно Хліб та Premier City" - повідомляють організатори.Найактивніші волонтери, які сприяють продуктивній роботі центру та проводять безкоштовні клуби дозвілля, отримали подарунки. Подяку МЦВ висловили й інші проєкти та організації, які розвиваються за підтримки молодіжного центру Волині. Серед них Луцький осередок ВМГО «Фундації регіональних ініціатив», ГО «Центр Візуальної освіти», ПЛАСТ та інші.Серед усіх заходів за рік, публічні події становили 31% від загального числа; зустрічі клубів дозвілля, працюючих на базі центру - 33%, і збори молодіжних організацій міста (зокрема Пласт та ФРІ) - 44%.Основними напрямками роботи МЦВ в 2019 році стали освітні програми та події, зустрічі відкритих клубів за інтересами (книжкові дискусії, настільні ігри, англійська та німецьки мови, усього 10 напрямів) та майстерки.Згідно із звітом, близько половини бюджета МЦВ формується за допомогою приватних пожертвувань лучан, які є членами Клубу Соціального Інвестора. Всього за рік назбиралось понад 50 чоловік, які регулярно підтримували роботу центру, підтримати який може кожен небайдужий.