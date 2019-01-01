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На Волині білорус позбувся BMW через контрабандні сигарети. ФОТО

На Волині білорус позбувся BMW через контрабандні сигарети. ФОТО
На кордоні з Білоруссю у пункті пропуску "Пулемець" в іноземця вилучили авто за 160 тисяч гривень через приховані 210 пачок сигарет.

Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.

Прямуючи в Україну, білорус заховав їх в спинці заднього сидіння та під підкрилками передніх коліс автомобіля BMW 2003 року випуску.

Обравши смугу руху «зелений коридор», чоловік сподівався, що прикордонники не будуть ретельно оглядати транспортний засіб, так як на перший погляд він був пустий. Проте, під час перевірки автомобіля спільна прикордонно-митна оглядова група знайшла приховане куриво.

Авто і сигарети білоруського виробництва вилучено. Сума конфіскату склала майже 170 тисяч гривень.

На Волині білорус позбувся BMW через контрабандні сигарети. ФОТО
На Волині білорус позбувся BMW через контрабандні сигарети. ФОТО
На Волині білорус позбувся BMW через контрабандні сигарети. ФОТО
На Волині білорус позбувся BMW через контрабандні сигарети. ФОТО

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Теги: Пулемець, прикордонники, контрабанда, автівка
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