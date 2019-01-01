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«Волиньгаз» отримав три сучасні автомобілі. ФОТО

«Волиньгаз» отримав три сучасні автомобілі. ФОТО
Автопарк "Волиньгазу" одержав три Peugeot Rifter для служби метрології.

Про це повідомляє АТ "Волиньгаз" на сторінці у Facebook.

Нові авто мають прискорити обслуговування вузлів обліку в районах і містах області.

Ключі від нових авто фахівцям вручив голова правління АТ "Волиньгаз" Мирослав Коротя.

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Теги: Волиньгаз, нові авто
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