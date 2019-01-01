«Волиньгаз» отримав три сучасні автомобілі. ФОТО
Сьогодні, 16:30
Автопарк "Волиньгазу" одержав три Peugeot Rifter для служби метрології.
Про це повідомляє АТ "Волиньгаз" на сторінці у Facebook.
Нові авто мають прискорити обслуговування вузлів обліку в районах і містах області.
Ключі від нових авто фахівцям вручив голова правління АТ "Волиньгаз" Мирослав Коротя.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє АТ "Волиньгаз" на сторінці у Facebook.
Нові авто мають прискорити обслуговування вузлів обліку в районах і містах області.
Ключі від нових авто фахівцям вручив голова правління АТ "Волиньгаз" Мирослав Коротя.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
«Волиньгаз» отримав три сучасні автомобілі. ФОТО
Сьогодні, 16:30
У Луцьку двоє молодиків з ножем вдерлися у квартиру, побили та пограбували господаря
Сьогодні, 15:51
У луцькому соборі молилися за загиблих в афганській війні
Сьогодні, 15:15
Луцькі патрульні врятували п'яного чоловіка, який лежав майже на проїжджій частині. ФОТО
Сьогодні, 14:30
Медіа