«Волиньгаз» отримав три сучасні автомобілі. ФОТО





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Нові авто мають прискорити обслуговування вузлів обліку в районах і містах області.



Ключі від нових авто фахівцям вручив голова правління АТ "Волиньгаз" Мирослав Коротя.

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