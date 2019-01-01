Синоптики озвучили прогноз погоди на останні дні 2019 року
Сьогодні, 11:02
В Україні у неділю, 29 грудня, сніжитиме, подекуди з дощем. В останні два дні року переважно без опадів, лише вдень 31 грудня по країні можливий невеликий мокрий сніг.
Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
"Завтра в Україні, крім більшості східних областей і Приазов'я, невеликий та помірний сніг (найближчої ночі на Прикарпатті значний сніг), вдень на Одещині, Миколаївщині, Кіровоградщині та Дніпропетровщині - з дощем, подекуди налипання мокрого снігу", - вказали синоптики.
Так, у неділю температура протягом доби від 3° морозу до 2° тепла, на півдні та південному сході країни вдень до 5° тепла; в Карпатах вночі та вдень 7-11° морозу.
"В останні дні року переважно без опадів, лише вдень 31 грудня в країні, крім південної частини, місцями невеликий мокрий сніг; температура вночі 3-8° морозу, вдень від 3° морозу до 3° тепла; в Карпатах невеликий сніг, температура вночі та вдень 4-12° морозу", - додали синоптики.
На дорогах країни, крім південно-східної частини, ожеледиця.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
"Завтра в Україні, крім більшості східних областей і Приазов'я, невеликий та помірний сніг (найближчої ночі на Прикарпатті значний сніг), вдень на Одещині, Миколаївщині, Кіровоградщині та Дніпропетровщині - з дощем, подекуди налипання мокрого снігу", - вказали синоптики.
Так, у неділю температура протягом доби від 3° морозу до 2° тепла, на півдні та південному сході країни вдень до 5° тепла; в Карпатах вночі та вдень 7-11° морозу.
"В останні дні року переважно без опадів, лише вдень 31 грудня в країні, крім південної частини, місцями невеликий мокрий сніг; температура вночі 3-8° морозу, вдень від 3° морозу до 3° тепла; в Карпатах невеликий сніг, температура вночі та вдень 4-12° морозу", - додали синоптики.
На дорогах країни, крім південно-східної частини, ожеледиця.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Синоптики озвучили прогноз погоди на останні дні 2019 року
Сьогодні, 11:02
У Луцьку знайшли 6-річну дитину, яка загубилася
Сьогодні, 10:24
Медіа