Синоптики озвучили прогноз погоди на останні дні 2019 року





Про це



"Завтра в Україні, крім більшості східних областей і Приазов'я, невеликий та помірний сніг (найближчої ночі на Прикарпатті значний сніг), вдень на Одещині, Миколаївщині, Кіровоградщині та Дніпропетровщині - з дощем, подекуди налипання мокрого снігу", - вказали синоптики.



Так, у неділю температура протягом доби від 3° морозу до 2° тепла, на півдні та південному сході країни вдень до 5° тепла; в Карпатах вночі та вдень 7-11° морозу.



"В останні дні року переважно без опадів, лише вдень 31 грудня в країні, крім південної частини, місцями невеликий мокрий сніг; температура вночі 3-8° морозу, вдень від 3° морозу до 3° тепла; в Карпатах невеликий сніг, температура вночі та вдень 4-12° морозу", - додали синоптики.



На дорогах країни, крім південно-східної частини, ожеледиця.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні у неділю, 29 грудня, сніжитиме, подекуди з дощем. В останні два дні року переважно без опадів, лише вдень 31 грудня по країні можливий невеликий мокрий сніг.Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі."Завтра в Україні, крім більшості східних областей і Приазов'я, невеликий та помірний сніг (найближчої ночі на Прикарпатті значний сніг), вдень на Одещині, Миколаївщині, Кіровоградщині та Дніпропетровщині - з дощем, подекуди налипання мокрого снігу", - вказали синоптики.Так, у неділю температура протягом доби від 3° морозу до 2° тепла, на півдні та південному сході країни вдень до 5° тепла; в Карпатах вночі та вдень 7-11° морозу."В останні дні року переважно без опадів, лише вдень 31 грудня в країні, крім південної частини, місцями невеликий мокрий сніг; температура вночі 3-8° морозу, вдень від 3° морозу до 3° тепла; в Карпатах невеликий сніг, температура вночі та вдень 4-12° морозу", - додали синоптики.На дорогах країни, крім південно-східної частини, ожеледиця.

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