На Волині розробили програму порятунку Шацьких озер





З пропозицією на державному рівні прийняти програму для порятунку Шацьких озер голова Волинської облдержадміністрації Юрій Погуляйко звернувся до Уряду держави та Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування, - повідомляє



Нещодавно робоча група при ОДА встановила причини обміління Шацьких озер, а також презентувала Концепцію програми збереження Шацького поозер’я, яка може бути взята за основу при розробленні державної цільової екологічної програми «Регулювання гідро-екологічного балансу для збереження озер Шацької групи, річкових та водно-болотних комплексів Полісся».



Зокрема, в області для встановлення причин обміління озер Шацької групи залучили науковців Інституту водних проблем і меліорації НААН України, які надали не лише висновки своїх досліджень, а й пропозиції вирішення проблеми.



Нагадаємо, що за результатами досліджень вагомим чинником обміління є зміна клімату. Окрім того, посилює негативний вплив змін клімату на обміління групи Шацьких озер також неефективне функціонування наявного фонду меліоративних систем. Також не виключений вплив не тільки на обміління групи Шацьких озер, а і зневоднення всієї території як Шацького поозер’я, так і всього Західного Полісся, розробки білоруською стороною родовища «Хотиславське».



На основі отриманої інформації розробили та обґрунтували комплекс заходів щодо сталого водозабезпечення території Шацького поозер’я, що своєю чергою потребуватиме розроблення, прийняття і виконання державної Програми збереження Шацького поозер’я на період до 2030 року з конкретним фінансуванням та відповідальними.



Своєю чергою, голова Волинської облдержадміністрації Юрій Погуляйко відповідний звіт (наукове обґрунтування) й Концепцію програми збереження Шацького поозер’я направив Кабінету Міністрів України та Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування лист з проханням сприяння у виділенні коштів державного бюджету для розроблення державної цільової екологічної програми «Регулювання гідро-екологічного балансу для збереження озер Шацької групи, річкових та водно-болотних комплексів Полісся».





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині напрацювали Концепцію програми збереження Шацького поозер’я, аби врятувати від обміління Шацькі озера.З пропозицією на державному рівні прийняти програму для порятунку Шацьких озер голова Волинської облдержадміністраціїзвернувся до Уряду держави та Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування, - повідомляє Волинська ОДА. Нещодавно робоча група при ОДА встановила причини обміління Шацьких озер, а також презентувала Концепцію програми збереження Шацького поозер’я, яка може бути взята за основу при розробленні державної цільової екологічної програми «Регулювання гідро-екологічного балансу для збереження озер Шацької групи, річкових та водно-болотних комплексів Полісся».Зокрема, в області для встановлення причин обміління озер Шацької групи залучили науковців Інституту водних проблем і меліорації НААН України, які надали не лише висновки своїх досліджень, а й пропозиції вирішення проблеми.Нагадаємо, що за результатами досліджень вагомим чинником обміління є зміна клімату. Окрім того, посилює негативний вплив змін клімату на обміління групи Шацьких озер також неефективне функціонування наявного фонду меліоративних систем. Також не виключений вплив не тільки на обміління групи Шацьких озер, а і зневоднення всієї території як Шацького поозер’я, так і всього Західного Полісся, розробки білоруською стороною родовища «Хотиславське».На основі отриманої інформації розробили та обґрунтували комплекс заходів щодо сталого водозабезпечення території Шацького поозер’я, що своєю чергою потребуватиме розроблення, прийняття і виконання державної Програми збереження Шацького поозер’я на період до 2030 року з конкретним фінансуванням та відповідальними.Своєю чергою, голова Волинської облдержадміністрації Юрій Погуляйко відповідний звіт (наукове обґрунтування) й Концепцію програми збереження Шацького поозер’я направив Кабінету Міністрів України та Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування лист з проханням сприяння у виділенні коштів державного бюджету для розроблення державної цільової екологічної програми «Регулювання гідро-екологічного балансу для збереження озер Шацької групи, річкових та водно-болотних комплексів Полісся».

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