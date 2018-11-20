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На Волині «накрили» 8 нелегальних АЗС. ФОТО

На Волині «накрили» 8 нелегальних АЗС. ФОТО
Сьогодні, 28 грудня, прокуратура спільно з працівниками Управління Служби безпеки в області викрили 8 таких АЗС у Луцьку, Ківерцях, Любомлі, Ковелі, Камені-Каширському, Устилузі та в Луцькому районі.

У ході оглядів, які ще тривають, вилучили понад 30 тис. л. контрафактного дизельного пального, більше 4 тис. л. газу та 3 тис. л. бензину, а також обладнання для їхнього розливу, - про це повідомляє прокуратура у Волинській області.

Триває досудове розслідування, вирішується питання про накладення арешту на матеріальні цінності.

Зауважують, що наразі у провадженні органів досудового розслідування Волині перебуває 5 кримінальних проваджень про порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою та 2 – про незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів.

Органами поліції та оперативним управлінням Головного управління Державної фіскальної служби в області цьогоріч припинено діяльність 31 незаконної АЗС, 2 з них демонтовано, вилучено майже 335 тонн контрафактного пального вартістю понад 9,3 млн грн, а також обладнання для його розливу.

Лише упродовж останнього місяця волинськими правоохоронцями припинено діяльність 21 незаконної автозаправної станції.

Задля притягнення винних до відповідальності складено 14 протоколів про порушення порядку провадження господарської діяльності (адміністративне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 164 КУпАП).

"Діяльність незаконних АЗС призводить не лише до несплати в бюджет значних коштів, - наголошує прокурор області Тарас Безрукий. – Вона загрожує безпеці громадян, адже про дотримання норм пожежної безпеки на таких точках збуту пального не йдеться. Відтак завдання правоохоронців – це ліквідація нелегального обігу та нелегальної торгівлі нафтопродуктами в усіх їх проявах – і робота на цьому напрямку не припиниться".

Заходи, спрямовані на припинення роботи нелегальних АЗС та АГЗК, заплановані й на наступний рік і реагування на всі факти функціонування таких об’єктів буде принциповим та оперативним.

На Волині «накрили» 8 нелегальних АЗС. ФОТО
На Волині «накрили» 8 нелегальних АЗС. ФОТО
На Волині «накрили» 8 нелегальних АЗС. ФОТО
На Волині «накрили» 8 нелегальних АЗС. ФОТО
На Волині «накрили» 8 нелегальних АЗС. ФОТО

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Теги: незаконні АЗС, прокуратура, СБУ
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Коментарі 1
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а в любомлі,що- підземна?
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