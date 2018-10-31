На Волині відновили рекреаційний пункт біля польського цвинтаря

Сергій Секида разом із майстром лісу Олександром Федінчиком відновили рекреаційний пункт у Маневицькому районі, який знаходиться поблизу польського цвинтаря, квартал 6 виділ 14.



Про це повідомляє



Змайстрували та облаштували дві дерев'яних альтанки, замінили дерев'яні лавки та висадили кущі декоративних рослин. Щоліта на цьому місці відбувається таборування польської та української молоді.



Для довідки:



У Волинському селі Костюхнівка в місцевому лісі на місці занедбаного військового кладовища за останніх декілька років поляки облаштували справжній меморіальний комплекс. Під час Першої світової війни схрестили зброю дві імперії: Австро-Угорська і Російська. І саме з Костюхнівки розпочалася незалежність Другої Речі Посполитої.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Лісничий Куклинського лісництва,разом із майстром лісувідновили рекреаційний пункт у Маневицькому районі, який знаходиться поблизу польського цвинтаря, квартал 6 виділ 14.Про це повідомляє "Район. Маневиччі" Змайстрували та облаштували дві дерев'яних альтанки, замінили дерев'яні лавки та висадили кущі декоративних рослин. Щоліта на цьому місці відбувається таборування польської та української молоді.Для довідки:У Волинському селі Костюхнівка в місцевому лісі на місці занедбаного військового кладовища за останніх декілька років поляки облаштували справжній меморіальний комплекс. Під час Першої світової війни схрестили зброю дві імперії: Австро-Угорська і Російська. І саме з Костюхнівки розпочалася незалежність Другої Речі Посполитої.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію