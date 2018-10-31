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На Волині відновили рекреаційний пункт біля польського цвинтаря

На Волині відновили рекреаційний пункт біля польського цвинтаря
Лісничий Куклинського лісництва, Сергій Секида разом із майстром лісу Олександром Федінчиком відновили рекреаційний пункт у Маневицькому районі, який знаходиться поблизу польського цвинтаря, квартал 6 виділ 14.

Про це повідомляє "Район. Маневиччі".

Змайстрували та облаштували дві дерев'яних альтанки, замінили дерев'яні лавки та висадили кущі декоративних рослин. Щоліта на цьому місці відбувається таборування польської та української молоді.

Для довідки:

У Волинському селі Костюхнівка в місцевому лісі на місці занедбаного військового кладовища за останніх декілька років поляки облаштували справжній меморіальний комплекс. Під час Першої світової війни схрестили зброю дві імперії: Австро-Угорська і Російська. І саме з Костюхнівки розпочалася незалежність Другої Речі Посполитої.

На Волині відновили рекреаційний пункт біля польського цвинтаря
На Волині відновили рекреаційний пункт біля польського цвинтаря

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Теги: Маневицький район, рекреаційний пункт, лісівники
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