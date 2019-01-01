29 грудня на Волині: гортаючи календар
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День народження 29 грудня святкує активістка волинського Євромайдану, член громадської організації "Національний Альянс", учасниця АТО та Переможниця змагань зі стрільби з лука на «Іграх Нескорених-2018» Майя Москвич (на фото).
Також сьогодні день народження відзначає директор луцького центру еколого-натуралістичної творчості Ніна Самойленко та журналіст Інна Семенюк-Шитова.
Цього дня іменини у тих, хто носить ім’я Агей (Огій), Олександр та Амбрось.
Інформаційне агентство ВолиньPost вітає усіх іменинників цього дня та бажає міцного здоров’я, кохання, злагоди у родині, творчого натхнення та професійних успіхів!
Сьогодні - день інформаційно-медійних структур Міністерства оборони України та Збройних сил України.
29 грудня 2003 року зареєстрована газета «Резонанс» - часопис волинської міліції.
Цього ж дня у 2011 році ВолиньPost писав про те, що депутати Волиньради позбавили Олександра Вікторова депутатського мандата, про те, що управління молоді і спорту залишиться без начальника, та про плани мерії відреставрувати і розширити проспект Волі у Луцьку до 15 метрів.
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Також сьогодні день народження відзначає директор луцького центру еколого-натуралістичної творчості Ніна Самойленко та журналіст Інна Семенюк-Шитова.
Цього дня іменини у тих, хто носить ім’я Агей (Огій), Олександр та Амбрось.
Інформаційне агентство ВолиньPost вітає усіх іменинників цього дня та бажає міцного здоров’я, кохання, злагоди у родині, творчого натхнення та професійних успіхів!
Сьогодні - день інформаційно-медійних структур Міністерства оборони України та Збройних сил України.
29 грудня 2003 року зареєстрована газета «Резонанс» - часопис волинської міліції.
Цього ж дня у 2011 році ВолиньPost писав про те, що депутати Волиньради позбавили Олександра Вікторова депутатського мандата, про те, що управління молоді і спорту залишиться без начальника, та про плани мерії відреставрувати і розширити проспект Волі у Луцьку до 15 метрів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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