«Більше 30 років не робився ремонт дороги і стан катастрофічний», – лучанка про вулицю Заньковецьку. ВІДЕО
Сьогодні, 20:00
Лучанка Іванна Романюк зареєструвала електронну петицію з вимогою аби депутати Луцької міської ради включили ремонт дороги на вулиці Заньковецькій в перелік об’єктів капітального ремонту на наступний рік.
У своєму зверненні дівчина написала, що дорожнє покриття «в жахливому стані», - йдеться у сюжеті Суспільного.
На Заньковецькій разом з дружиною живе Петро Пащук. Він – боєць-доброволець. Каже, після війни має проблеми зі здоров’ям. Говорить: через ями і вибоїни до нього не завжди може приїхати карета швидкої.
«Бачте, інвалід першої групи. До мене навіть не хоче швидка їздити. Самі бачите, які баюри. Мушу наймати авто, щоб мене везло в госпіталь. Я не розумію, що робиться», - скаржиться Петро Пащук.
В мікрорайоні Вишків розташована загальноосвітня школа №12. Учні до навчального закладу ходять, оминаючи калюжі, - розповідає Іван Сидоров.
«В дощ і дитині, і дорослому кудись важко дістатися неможливо», - розповідає Іван Сидоров.
«Тут потрібно робити все і робити капітальний ремонт. Тому, що 30 років не робився ремонт дороги і стан катастрофічний», - каже Наталія Грушка.
Лучанка Іванна Романюк зареєструвала електронну петицію з вимогою аби депутати Луцької міської ради включили ремонт дороги на вулиці Заньковецькій в перелік об’єктів капітального ремонту на наступний рік.
«Це вже крик душі було написати цю петицію і дуже добре, що підтримали люди і буквально за 4-дні петиція назбирала більше трьохсот голосів», - зазначила авторка петиції Іванна Романюк.
Петиція Іванни Романюк набрала необхідну кількість голосів. Лучанка каже, що нині міськрада повинна розглядати звернення на виконкомі або сесії й дати відповідь жителям вулиці Заньковецької. Позицію міськради і причетних до ремонту доріг служб озвучимо згодом.
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У своєму зверненні дівчина написала, що дорожнє покриття «в жахливому стані», - йдеться у сюжеті Суспільного.
На Заньковецькій разом з дружиною живе Петро Пащук. Він – боєць-доброволець. Каже, після війни має проблеми зі здоров’ям. Говорить: через ями і вибоїни до нього не завжди може приїхати карета швидкої.
«Бачте, інвалід першої групи. До мене навіть не хоче швидка їздити. Самі бачите, які баюри. Мушу наймати авто, щоб мене везло в госпіталь. Я не розумію, що робиться», - скаржиться Петро Пащук.
В мікрорайоні Вишків розташована загальноосвітня школа №12. Учні до навчального закладу ходять, оминаючи калюжі, - розповідає Іван Сидоров.
«В дощ і дитині, і дорослому кудись важко дістатися неможливо», - розповідає Іван Сидоров.
«Тут потрібно робити все і робити капітальний ремонт. Тому, що 30 років не робився ремонт дороги і стан катастрофічний», - каже Наталія Грушка.
Лучанка Іванна Романюк зареєструвала електронну петицію з вимогою аби депутати Луцької міської ради включили ремонт дороги на вулиці Заньковецькій в перелік об’єктів капітального ремонту на наступний рік.
«Це вже крик душі було написати цю петицію і дуже добре, що підтримали люди і буквально за 4-дні петиція назбирала більше трьохсот голосів», - зазначила авторка петиції Іванна Романюк.
Петиція Іванни Романюк набрала необхідну кількість голосів. Лучанка каже, що нині міськрада повинна розглядати звернення на виконкомі або сесії й дати відповідь жителям вулиці Заньковецької. Позицію міськради і причетних до ремонту доріг служб озвучимо згодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
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