«Більше 30 років не робився ремонт дороги і стан катастрофічний», – лучанка про вулицю Заньковецьку. ВІДЕО

Іванна Романюк



У своєму зверненні дівчина написала, що дорожнє покриття «в жахливому стані», - йдеться у



На Заньковецькій разом з дружиною живе Петро Пащук. Він – боєць-доброволець. Каже, після війни має проблеми зі здоров’ям. Говорить: через ями і вибоїни до нього не завжди може приїхати карета швидкої.



«Бачте, інвалід першої групи. До мене навіть не хоче швидка їздити. Самі бачите, які баюри. Мушу наймати авто, щоб мене везло в госпіталь. Я не розумію, що робиться», - скаржиться Петро Пащук.



В мікрорайоні Вишків розташована загальноосвітня школа №12. Учні до навчального закладу ходять, оминаючи калюжі, - розповідає Іван Сидоров.



«В дощ і дитині, і дорослому кудись важко дістатися неможливо», - розповідає Іван Сидоров.



«Тут потрібно робити все і робити капітальний ремонт. Тому, що 30 років не робився ремонт дороги і стан катастрофічний», - каже Наталія Грушка.



Лучанка Іванна Романюк зареєструвала електронну петицію з вимогою аби депутати Луцької міської ради включили ремонт дороги на вулиці Заньковецькій в перелік об’єктів капітального ремонту на наступний рік.



«Це вже крик душі було написати цю петицію і дуже добре, що підтримали люди і буквально за 4-дні петиція назбирала більше трьохсот голосів», - зазначила авторка петиції Іванна Романюк.



Петиція Іванни Романюк набрала необхідну кількість голосів. Лучанка каже, що нині міськрада повинна розглядати звернення на виконкомі або сесії й дати відповідь жителям вулиці Заньковецької. Позицію міськради і причетних до ремонту доріг служб озвучимо згодом.





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