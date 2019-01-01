Укрзалізницю реформують: Кабмін затвердив план
Сьогодні, 00:14
Кабінет міністрів України затвердив план реформи Укрзалізниці, в межах якої компанію планують розділити на 3 частини та частково приватизувати.
Про це повідомив голова Укрзалізниці Євген Кравцов, передає Громадське.
«План передбачає створення пасажирської, вантажної та інфраструктурної вертикалей, створення порядку їх взаємодії та технічного обслуговування; централізацію корпоративних послуг», — пояснив Кравцов.
Він зазначив, що у 2020 році компанія планує повністю відмовитися від регіонального принципу управління. Цей принцип передбачає існування філій — регіональних залізниць, таких як Південно-Західна, Львівська, Південна тощо.
Пасажирські переведення планують перевести на систему замовлень. Тобто здійснювати будуть лише ті перевезення, за які попередньо заплатять місцеві ради.
«План передбачає значне покращення безпеки залізничних перевезень й оновлення технічної політики на транспорті за європейськими стандартами. У нас нарешті з'явиться орган, який буде займатись розслідуванням транспортних подій», — додав голова Укрзалізниці.
Раніше голова Укрзалізниці Євген Кравцов повідомив, що до кінця 2019 року на українську залізницю вийдуть перші приватні перевізники.
Зазначимо, що наразі єдиною компанією, яка має право здійснювати залізничні перевезення в Україні є Укрзалізниця. Якщо на українську залізницю запустять приватні компанії, то вони самі будуть визначати ціну перевезень, однак відповідні маршрути має узгодити держава.
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Про це повідомив голова Укрзалізниці Євген Кравцов, передає Громадське.
«План передбачає створення пасажирської, вантажної та інфраструктурної вертикалей, створення порядку їх взаємодії та технічного обслуговування; централізацію корпоративних послуг», — пояснив Кравцов.
Він зазначив, що у 2020 році компанія планує повністю відмовитися від регіонального принципу управління. Цей принцип передбачає існування філій — регіональних залізниць, таких як Південно-Західна, Львівська, Південна тощо.
Пасажирські переведення планують перевести на систему замовлень. Тобто здійснювати будуть лише ті перевезення, за які попередньо заплатять місцеві ради.
«План передбачає значне покращення безпеки залізничних перевезень й оновлення технічної політики на транспорті за європейськими стандартами. У нас нарешті з'явиться орган, який буде займатись розслідуванням транспортних подій», — додав голова Укрзалізниці.
Раніше голова Укрзалізниці Євген Кравцов повідомив, що до кінця 2019 року на українську залізницю вийдуть перші приватні перевізники.
Зазначимо, що наразі єдиною компанією, яка має право здійснювати залізничні перевезення в Україні є Укрзалізниця. Якщо на українську залізницю запустять приватні компанії, то вони самі будуть визначати ціну перевезень, однак відповідні маршрути має узгодити держава.
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