Укрзалізницю реформують: Кабмін затвердив план

Кабінет міністрів України затвердив план реформи Укрзалізниці, в межах якої компанію планують розділити на 3 частини та частково приватизувати.Про це повідомив голова Укрзалізниці, передає Громадське.«План передбачає створення пасажирської, вантажної та інфраструктурної вертикалей, створення порядку їх взаємодії та технічного обслуговування; централізацію корпоративних послуг», — пояснив Кравцов.Він зазначив, що у 2020 році компанія планує повністю відмовитися від регіонального принципу управління. Цей принцип передбачає існування філій — регіональних залізниць, таких як Південно-Західна, Львівська, Південна тощо.Пасажирські переведення планують перевести на систему замовлень. Тобто здійснювати будуть лише ті перевезення, за які попередньо заплатять місцеві ради.«План передбачає значне покращення безпеки залізничних перевезень й оновлення технічної політики на транспорті за європейськими стандартами. У нас нарешті з'явиться орган, який буде займатись розслідуванням транспортних подій», — додав голова Укрзалізниці.Раніше голова Укрзалізниці Євген Кравцов повідомив, що до кінця 2019 року на українську залізницю вийдуть перші приватні перевізники.Зазначимо, що наразі єдиною компанією, яка має право здійснювати залізничні перевезення в Україні є Укрзалізниця. Якщо на українську залізницю запустять приватні компанії, то вони самі будуть визначати ціну перевезень, однак відповідні маршрути має узгодити держава.