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Про видобуток бурштину на Волині знімуть фільм

Про видобуток бурштину на Волині знімуть фільм
Державне агентство України з питань кіно уклало договір з ТОВ “Кінохіт Ю ЕЙ” про надання державної підтримки на створення фільму “Бурштинові копи".

Державна підтримка картини - 11 мільйонів 625 тисяч гривень, що становить 75% загальної вартості виробництва фільму, - пише Укрінформ.

“Це фільм про столичного копа-одинака Макса, якого переводять в смт. у Волинській області, де він разом із горе-командою місцевих поліціянтів кидає виклик могутній бурштиновій мафії. Кінопроєкт комедії “Бурштинові копи” став одним з переможців одинадцятого конкурсного відбору Держкіно. Режисер — Аліна Бухтіярова. Автор сценарію — Іван Мелашенко. Продюсери – Іван Букрєєв, Роман Грищук”, - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, прем’єра стрічки в Україні запланована на 2021 рік.

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Теги: Волинь, кіно, культура, бурштин
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