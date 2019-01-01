Про видобуток бурштину на Волині знімуть фільм
28 грудень, 23:25
Державне агентство України з питань кіно уклало договір з ТОВ “Кінохіт Ю ЕЙ” про надання державної підтримки на створення фільму “Бурштинові копи".
Державна підтримка картини - 11 мільйонів 625 тисяч гривень, що становить 75% загальної вартості виробництва фільму, - пише Укрінформ.
“Це фільм про столичного копа-одинака Макса, якого переводять в смт. у Волинській області, де він разом із горе-командою місцевих поліціянтів кидає виклик могутній бурштиновій мафії. Кінопроєкт комедії “Бурштинові копи” став одним з переможців одинадцятого конкурсного відбору Держкіно. Режисер — Аліна Бухтіярова. Автор сценарію — Іван Мелашенко. Продюсери – Іван Букрєєв, Роман Грищук”, - ідеться в повідомленні.
Як зазначається, прем’єра стрічки в Україні запланована на 2021 рік.
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Державна підтримка картини - 11 мільйонів 625 тисяч гривень, що становить 75% загальної вартості виробництва фільму, - пише Укрінформ.
“Це фільм про столичного копа-одинака Макса, якого переводять в смт. у Волинській області, де він разом із горе-командою місцевих поліціянтів кидає виклик могутній бурштиновій мафії. Кінопроєкт комедії “Бурштинові копи” став одним з переможців одинадцятого конкурсного відбору Держкіно. Режисер — Аліна Бухтіярова. Автор сценарію — Іван Мелашенко. Продюсери – Іван Букрєєв, Роман Грищук”, - ідеться в повідомленні.
Як зазначається, прем’єра стрічки в Україні запланована на 2021 рік.
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