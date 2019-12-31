вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Які маршрутки та тролейбуси будуть курсувати у новорічну ніч у Луцьку

Які маршрутки та тролейбуси будуть курсувати у новорічну ніч у Луцьку
Луцька міська рада повідомила, які маршрутки та тролейбуси будуть працювати у новорічну ніч.

Про це йдеться на сайті Луцькради.

Організують рух тролейбусів в ніч з 23.00 год. 31.12.2019 до 03.00 год. 01.01.2020 за маршрутами:

- № 1 "Бенделіані – Драмтеатр – Бенделіані" – 2 од.;

- № 4 "АС-2 – Драмтеатр – АС-2" – 1 од.;

- № 15 "ЦУМ – пр-т Молоді – ЦУМ" – 2 од.;

- № 15а "ЦУМ – пр-т Молоді – ЦУМ" – 2 од.

Також організують перевезення пасажирів маршрутними автобусами в ніч з 23.00 год. 31.12.2019 до 06.00 год. 01.01.2020 за маршрутами:

- № 1 "Завод "Мотор" – Надрічна" – 3 од.;

- № 2 "Залізничний вокзал – Конякіна" – 4 од.;

- № 10 "Шота Руставелі – Карбишева" – 3 од.;

- № 11 "Шота Руставелі – Карбишева" – 3 од.;

- № 22 "Карбишева – с. Милуші" – 3 од.;

- № 25 "Карбишева – Володимирська"– 3 од.;

- № 26 "Окружна – Вишків"– 1 од.;

- № 31 "ТЦ Слон – с. Боголюби"– 2 од.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: новорічна ніч, громадський транспорт, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
ТОП знакових подій 2019-го року для Волині за версією «ВолиньPost»
Як у Луцьку в новорічну ніч їздитиме громадський транспорт
Семирічний хлопчик з Луцька стане «книжковим» рекордсменом України
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Більше 30 років не робився ремонт дороги і стан катастрофічний», – лучанка про вулицю Заньковецьку. ВІДЕО
Сьогодні, 20:00
На Волині відновили рекреаційний пункт біля польського цвинтаря
Сьогодні, 19:43
Які маршрутки та тролейбуси будуть курсувати у новорічну ніч у Луцьку
Сьогодні, 19:33
Волиняни з похмілля заявляють про «дивні» виклики до поліції
Сьогодні, 19:15
Волинський палац 2 століття тому. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 18:45
Схожі новини
Як у Луцьку в новорічну ніч їздитиме громадський транспорт Як у Луцьку в новорічну ніч їздитиме громадський транспорт
23 грудень, 15:22
У Луцьку просять відновити «стеження» за громадським транспортом У Луцьку просять відновити «стеження» за громадським транспортом
16 грудень, 22:27
Коли у маршрутках Луцька працюватимуть контролери Коли у маршрутках Луцька працюватимуть контролери
16 грудень, 19:20
Щоб доїхати на роботу і навчання: в один із мікрорайонів Луцька пустять маршрутку Щоб доїхати на роботу і навчання: в один із мікрорайонів Луцька пустять маршрутку
10 грудень, 22:03
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Скасували «зарплатне рабство»: українці зможуть самостійно вибирати банк для отримання виплат
Сьогодні, 20:40
 0
У стінах молодіжного простору Волині за рік провели понад 800 тематичних заходів
Сьогодні, 20:32
 0
«Більше 30 років не робився ремонт дороги і стан катастрофічний», – лучанка про вулицю Заньковецьку. ВІДЕО
Сьогодні, 20:00
 0
На Волині відновили рекреаційний пункт біля польського цвинтаря
Сьогодні, 19:43
 0
Які маршрутки та тролейбуси будуть курсувати у новорічну ніч у Луцьку
Сьогодні, 19:33
 0
Медіа
відео
1/8