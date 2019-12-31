Які маршрутки та тролейбуси будуть курсувати у новорічну ніч у Луцьку





Про це



Організують рух тролейбусів в ніч з 23.00 год. 31.12.2019 до 03.00 год. 01.01.2020 за маршрутами:



- № 1 "Бенделіані – Драмтеатр – Бенделіані" – 2 од.;



- № 4 "АС-2 – Драмтеатр – АС-2" – 1 од.;



- № 15 "ЦУМ – пр-т Молоді – ЦУМ" – 2 од.;



- № 15а "ЦУМ – пр-т Молоді – ЦУМ" – 2 од.



Також організують перевезення пасажирів маршрутними автобусами в ніч з 23.00 год. 31.12.2019 до 06.00 год. 01.01.2020 за маршрутами:



- № 1 "Завод "Мотор" – Надрічна" – 3 од.;



- № 2 "Залізничний вокзал – Конякіна" – 4 од.;



- № 10 "Шота Руставелі – Карбишева" – 3 од.;



- № 11 "Шота Руставелі – Карбишева" – 3 од.;



- № 22 "Карбишева – с. Милуші" – 3 од.;



- № 25 "Карбишева – Володимирська"– 3 од.;



- № 26 "Окружна – Вишків"– 1 од.;



- № 31 "ТЦ Слон – с. Боголюби"– 2 од.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцька міська рада повідомила, які маршрутки та тролейбуси будуть працювати у новорічну ніч.Про це йдеться на сайті Луцькради. Організують рух тролейбусів в ніч з 23.00 год. 31.12.2019 до 03.00 год. 01.01.2020 за маршрутами:- № 1 "Бенделіані – Драмтеатр – Бенделіані" – 2 од.;- № 4 "АС-2 – Драмтеатр – АС-2" – 1 од.;- № 15 "ЦУМ – пр-т Молоді – ЦУМ" – 2 од.;- № 15а "ЦУМ – пр-т Молоді – ЦУМ" – 2 од.Також організують перевезення пасажирів маршрутними автобусами в ніч з 23.00 год. 31.12.2019 до 06.00 год. 01.01.2020 за маршрутами:- № 1 "Завод "Мотор" – Надрічна" – 3 од.;- № 2 "Залізничний вокзал – Конякіна" – 4 од.;- № 10 "Шота Руставелі – Карбишева" – 3 од.;- № 11 "Шота Руставелі – Карбишева" – 3 од.;- № 22 "Карбишева – с. Милуші" – 3 од.;- № 25 "Карбишева – Володимирська"– 3 од.;- № 26 "Окружна – Вишків"– 1 од.;- № 31 "ТЦ Слон – с. Боголюби"– 2 од.

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