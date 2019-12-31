Які маршрутки та тролейбуси будуть курсувати у новорічну ніч у Луцьку
Сьогодні, 19:33
Луцька міська рада повідомила, які маршрутки та тролейбуси будуть працювати у новорічну ніч.
Про це йдеться на сайті Луцькради.
Організують рух тролейбусів в ніч з 23.00 год. 31.12.2019 до 03.00 год. 01.01.2020 за маршрутами:
- № 1 "Бенделіані – Драмтеатр – Бенделіані" – 2 од.;
- № 4 "АС-2 – Драмтеатр – АС-2" – 1 од.;
- № 15 "ЦУМ – пр-т Молоді – ЦУМ" – 2 од.;
- № 15а "ЦУМ – пр-т Молоді – ЦУМ" – 2 од.
Також організують перевезення пасажирів маршрутними автобусами в ніч з 23.00 год. 31.12.2019 до 06.00 год. 01.01.2020 за маршрутами:
- № 1 "Завод "Мотор" – Надрічна" – 3 од.;
- № 2 "Залізничний вокзал – Конякіна" – 4 од.;
- № 10 "Шота Руставелі – Карбишева" – 3 од.;
- № 11 "Шота Руставелі – Карбишева" – 3 од.;
- № 22 "Карбишева – с. Милуші" – 3 од.;
- № 25 "Карбишева – Володимирська"– 3 од.;
- № 26 "Окружна – Вишків"– 1 од.;
- № 31 "ТЦ Слон – с. Боголюби"– 2 од.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться на сайті Луцькради.
Організують рух тролейбусів в ніч з 23.00 год. 31.12.2019 до 03.00 год. 01.01.2020 за маршрутами:
- № 1 "Бенделіані – Драмтеатр – Бенделіані" – 2 од.;
- № 4 "АС-2 – Драмтеатр – АС-2" – 1 од.;
- № 15 "ЦУМ – пр-т Молоді – ЦУМ" – 2 од.;
- № 15а "ЦУМ – пр-т Молоді – ЦУМ" – 2 од.
Також організують перевезення пасажирів маршрутними автобусами в ніч з 23.00 год. 31.12.2019 до 06.00 год. 01.01.2020 за маршрутами:
- № 1 "Завод "Мотор" – Надрічна" – 3 од.;
- № 2 "Залізничний вокзал – Конякіна" – 4 од.;
- № 10 "Шота Руставелі – Карбишева" – 3 од.;
- № 11 "Шота Руставелі – Карбишева" – 3 од.;
- № 22 "Карбишева – с. Милуші" – 3 од.;
- № 25 "Карбишева – Володимирська"– 3 од.;
- № 26 "Окружна – Вишків"– 1 од.;
- № 31 "ТЦ Слон – с. Боголюби"– 2 од.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
«Більше 30 років не робився ремонт дороги і стан катастрофічний», – лучанка про вулицю Заньковецьку. ВІДЕО
Сьогодні, 20:00
На Волині відновили рекреаційний пункт біля польського цвинтаря
Сьогодні, 19:43
Які маршрутки та тролейбуси будуть курсувати у новорічну ніч у Луцьку
Сьогодні, 19:33
Волиняни з похмілля заявляють про «дивні» виклики до поліції
Сьогодні, 19:15
Волинський палац 2 століття тому. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 18:45
Медіа