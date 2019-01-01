Зеленський підписав «бурштиновий» закон
Сьогодні, 07:17
Президент України Володимир Зеленський підписав закон, що врегульовує видобуток бурштину в Україні.
Серед іншого, законом передбачено надання дозволів на видобуток бурштину на певних земельних ділянках, зокрема у законі вносяться зміни до Земельного кодексу, якими передбачається проведення розвідувальних робіт щодо пошуку покладів бурштину, - пише Громадське.
Водночас, законом запроваджується кримінальна відповідальність за незаконний видобуток бурштину. Закон передбачає сувору відповідальність за недотримання вимог рекультивації. Це має допомогти покращити стан землі після видобутку бурштину.
Як відомо, 2 вересня Зеленський доручив уряду легалізувати видобуток бурштину в Україні до 1 грудня 2019 року.
19 грудня депутати проголосували за цей закон.
Як відомо, 12 серпня Володимир Зеленський під час офіційного візиту в Житомирську область закликав керівників місцевого Головного управління Національної поліції та управління СБУ написати заяви на звільнення через ситуацію з нелегальним видобутком бурштину в регіоні.
Також Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт про кримінальну відповідальність за незаконний видобуток бурштину. Документом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 3 років.
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Серед іншого, законом передбачено надання дозволів на видобуток бурштину на певних земельних ділянках, зокрема у законі вносяться зміни до Земельного кодексу, якими передбачається проведення розвідувальних робіт щодо пошуку покладів бурштину, - пише Громадське.
Водночас, законом запроваджується кримінальна відповідальність за незаконний видобуток бурштину. Закон передбачає сувору відповідальність за недотримання вимог рекультивації. Це має допомогти покращити стан землі після видобутку бурштину.
Як відомо, 2 вересня Зеленський доручив уряду легалізувати видобуток бурштину в Україні до 1 грудня 2019 року.
19 грудня депутати проголосували за цей закон.
Як відомо, 12 серпня Володимир Зеленський під час офіційного візиту в Житомирську область закликав керівників місцевого Головного управління Національної поліції та управління СБУ написати заяви на звільнення через ситуацію з нелегальним видобутком бурштину в регіоні.
Також Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт про кримінальну відповідальність за незаконний видобуток бурштину. Документом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 3 років.
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