Зеленський підписав «бурштиновий» закон

Володимир Зеленський підписав закон, що врегульовує видобуток бурштину в Україні.



Серед іншого, законом передбачено надання дозволів на видобуток бурштину на певних земельних ділянках, зокрема у законі вносяться зміни до Земельного кодексу, якими передбачається проведення розвідувальних робіт щодо пошуку покладів бурштину, - пише



Водночас, законом запроваджується кримінальна відповідальність за незаконний видобуток бурштину. Закон передбачає сувору відповідальність за недотримання вимог рекультивації. Це має допомогти покращити стан землі після видобутку бурштину.



Як відомо, 2 вересня Зеленський доручив уряду легалізувати видобуток бурштину в Україні до 1 грудня 2019 року.



19 грудня депутати проголосували за цей закон.



Як відомо, 12 серпня Володимир Зеленський під час офіційного візиту в Житомирську область закликав керівників місцевого Головного управління Національної поліції та управління СБУ написати заяви на звільнення через ситуацію з нелегальним видобутком бурштину в регіоні.



Також Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт про кримінальну відповідальність за незаконний видобуток бурштину. Документом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 3 років.

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