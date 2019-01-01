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Футболіст, який грав за «Волинь», підсилив прем'єр-ліговий клуб

Футболіст, який грав за «Волинь», підсилив прем'єр-ліговий клуб
Спортивний клуб «Дніпро-1» оформив другий трансфер цього зимового міжсезоння. Склад поповнив 25-річний український захисник Олександр Сваток, який свого часу грав за луцьку "Волинь".

Попереднім клубом Сватка був хорватський «Хайдук». Контракт розрахований на 3 роки, - пише Dneprinfo.

Сваток - вихованець «Дніпра», за команду він виступав з 2011 по 2017 роки (39 матчів у чемпіонаті, 6 матчів в Кубку України, 1 матч в єврокубках). Також він грав за «Волинь» і «Зорю».

У 2019 році Сваток провів за «Хайдук» 19 матчів: 16 в чемпіонаті Хорватії, 2 - в єврокубках, ще 1 - у Кубку Хорватії.

«Шкода, що не вдалося зіграти за« Хайдук »більше і показати, що я можу. Радий, що клуби досягли угоди і тепер повернуся в Дніпро », - прокоментував трансфер Сваток.

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Теги: футбол, Волинь, Сваток
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