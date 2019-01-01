Футболіст, який грав за «Волинь», підсилив прем'єр-ліговий клуб

Спортивний клуб «Дніпро-1» оформив другий трансфер цього зимового міжсезоння. Склад поповнив 25-річний український захисникякий свого часу грав за луцьку "Волинь".Попереднім клубом Сватка був хорватський «Хайдук». Контракт розрахований на 3 роки, - пише Dneprinfo.Сваток - вихованець «Дніпра», за команду він виступав з 2011 по 2017 роки (39 матчів у чемпіонаті, 6 матчів в Кубку України, 1 матч в єврокубках). Також він грав за «Волинь» і «Зорю».У 2019 році Сваток провів за «Хайдук» 19 матчів: 16 в чемпіонаті Хорватії, 2 - в єврокубках, ще 1 - у Кубку Хорватії.«Шкода, що не вдалося зіграти за« Хайдук »більше і показати, що я можу. Радий, що клуби досягли угоди і тепер повернуся в Дніпро », - прокоментував трансфер Сваток.