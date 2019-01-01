Уляна Супрун розповіла, як правильно закушувати
Сьогодні, 09:10
Ексміністерка охорони здоров`я Уляна Супрун розпрвіла, як правильно закушувати алкоголь під час святкових застіль.
Головна порада ексміністерки полягає в тому, що пити алкоголь слід помірно, і закушувати не солодким і жирним, а овочами, - пише Кореспондент.
Так, головна порада Супрун полягає в тому, що пити алкоголь під час святкового застілля слід помірно.
"Помірність означає, що за все святкування ви п'єте один маленький келих вина, кухлик пива або чарку міцного напою. Щось одне і тільки. Найкраще - не вживати алкоголь взагалі", - зазначила вона.
Також Супрун рекомендувала не закушувати алкоголь жирною їжею.
"Якщо ви не можете оминути спиртне, візьміть до уваги три речі:
▪ Перше - алкоголь треба не закушувати жирним, а запивати мінеральною водою.
▪ Друге - від алкоголю хочеться їсти, особливо солодке, але це просто біохімічна пастка, викликана алкоголем і викидом інсуліну.
▪ Третє - алкоголь це також калорії, і чарочка за чарочкою буде сприяти тому, що доведеться набрати кілограм-другий на самій випивці.
Крім того, під час застілля, Супрун радить налягати на овочі, але не перемащувати їх майонезом.
"Овочі мають багато вітамінів, клітковини, сприяють травленню і містять мало калорій. Якщо застілля означає "добре наїстися", то рослинна їжа - відмінний вибір. Овочі - це не тільки помідор з грядки, якого взимку не дістати. Це коренеплоди, гострий перець, квашена капуста, корейська морква, тушкований порей і гриби (хоча гриби це не рослини, це окреме царство). Головне - не перемащуємо їх майонезом", - радить вона і додає, що для фізичного і психічного здоров'я важливо вчасно припинити їсти, сидіти або тусуватися.
"Ви можете піти і лягти спати, грати в настільні ігри, читати книгу, танцювати, дивитися кіно, співати колядки або навіть караоке (головне співати добре). Святвечір або новорічна ніч навряд чи визначать ваше життя в наступному році. Значно більший вплив має ваше усвідомлене ставлення до їжі, сну, напоїв та дійсно дбайливе, співчутливе ставлення до себе", - резюмувала Супрун.
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Головна порада ексміністерки полягає в тому, що пити алкоголь слід помірно, і закушувати не солодким і жирним, а овочами, - пише Кореспондент.
Так, головна порада Супрун полягає в тому, що пити алкоголь під час святкового застілля слід помірно.
"Помірність означає, що за все святкування ви п'єте один маленький келих вина, кухлик пива або чарку міцного напою. Щось одне і тільки. Найкраще - не вживати алкоголь взагалі", - зазначила вона.
Також Супрун рекомендувала не закушувати алкоголь жирною їжею.
"Якщо ви не можете оминути спиртне, візьміть до уваги три речі:
▪ Перше - алкоголь треба не закушувати жирним, а запивати мінеральною водою.
▪ Друге - від алкоголю хочеться їсти, особливо солодке, але це просто біохімічна пастка, викликана алкоголем і викидом інсуліну.
▪ Третє - алкоголь це також калорії, і чарочка за чарочкою буде сприяти тому, що доведеться набрати кілограм-другий на самій випивці.
Крім того, під час застілля, Супрун радить налягати на овочі, але не перемащувати їх майонезом.
"Овочі мають багато вітамінів, клітковини, сприяють травленню і містять мало калорій. Якщо застілля означає "добре наїстися", то рослинна їжа - відмінний вибір. Овочі - це не тільки помідор з грядки, якого взимку не дістати. Це коренеплоди, гострий перець, квашена капуста, корейська морква, тушкований порей і гриби (хоча гриби це не рослини, це окреме царство). Головне - не перемащуємо їх майонезом", - радить вона і додає, що для фізичного і психічного здоров'я важливо вчасно припинити їсти, сидіти або тусуватися.
"Ви можете піти і лягти спати, грати в настільні ігри, читати книгу, танцювати, дивитися кіно, співати колядки або навіть караоке (головне співати добре). Святвечір або новорічна ніч навряд чи визначать ваше життя в наступному році. Значно більший вплив має ваше усвідомлене ставлення до їжі, сну, напоїв та дійсно дбайливе, співчутливе ставлення до себе", - резюмувала Супрун.
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