Уляна Супрун розповіла, як правильно закушувати

Уляна Супрун розпрвіла, як правильно закушувати алкоголь під час святкових застіль.



Головна порада ексміністерки полягає в тому, що пити алкоголь слід помірно, і закушувати не солодким і жирним, а овочами, - пише



Так, головна порада Супрун полягає в тому, що пити алкоголь під час святкового застілля слід помірно.



"Помірність означає, що за все святкування ви п'єте один маленький келих вина, кухлик пива або чарку міцного напою. Щось одне і тільки. Найкраще - не вживати алкоголь взагалі", - зазначила вона.



Також Супрун рекомендувала не закушувати алкоголь жирною їжею.



"Якщо ви не можете оминути спиртне, візьміть до уваги три речі:



▪ Перше - алкоголь треба не закушувати жирним, а запивати мінеральною водою.



▪ Друге - від алкоголю хочеться їсти, особливо солодке, але це просто біохімічна пастка, викликана алкоголем і викидом інсуліну.



▪ Третє - алкоголь це також калорії, і чарочка за чарочкою буде сприяти тому, що доведеться набрати кілограм-другий на самій випивці.



Крім того, під час застілля, Супрун радить налягати на овочі, але не перемащувати їх майонезом.



"Овочі мають багато вітамінів, клітковини, сприяють травленню і містять мало калорій. Якщо застілля означає "добре наїстися", то рослинна їжа - відмінний вибір. Овочі - це не тільки помідор з грядки, якого взимку не дістати. Це коренеплоди, гострий перець, квашена капуста, корейська морква, тушкований порей і гриби (хоча гриби це не рослини, це окреме царство). Головне - не перемащуємо їх майонезом", - радить вона і додає, що для фізичного і психічного здоров'я важливо вчасно припинити їсти, сидіти або тусуватися.



"Ви можете піти і лягти спати, грати в настільні ігри, читати книгу, танцювати, дивитися кіно, співати колядки або навіть караоке (головне співати добре). Святвечір або новорічна ніч навряд чи визначать ваше життя в наступному році. Значно більший вплив має ваше усвідомлене ставлення до їжі, сну, напоїв та дійсно дбайливе, співчутливе ставлення до себе", - резюмувала Супрун.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Ексміністерка охорони здоров`ярозпрвіла, як правильно закушувати алкоголь під час святкових застіль.Головна порада ексміністерки полягає в тому, що пити алкоголь слід помірно, і закушувати не солодким і жирним, а овочами, - пише Кореспондент Так, головна порада Супрун полягає в тому, що пити алкоголь під час святкового застілля слід помірно."Помірність означає, що за все святкування ви п'єте один маленький келих вина, кухлик пива або чарку міцного напою. Щось одне і тільки. Найкраще - не вживати алкоголь взагалі", - зазначила вона.Також Супрун рекомендувала не закушувати алкоголь жирною їжею."Якщо ви не можете оминути спиртне, візьміть до уваги три речі:▪ Перше - алкоголь треба не закушувати жирним, а запивати мінеральною водою.▪ Друге - від алкоголю хочеться їсти, особливо солодке, але це просто біохімічна пастка, викликана алкоголем і викидом інсуліну.▪ Третє - алкоголь це також калорії, і чарочка за чарочкою буде сприяти тому, що доведеться набрати кілограм-другий на самій випивці.Крім того, під час застілля, Супрун радить налягати на овочі, але не перемащувати їх майонезом."Овочі мають багато вітамінів, клітковини, сприяють травленню і містять мало калорій. Якщо застілля означає "добре наїстися", то рослинна їжа - відмінний вибір. Овочі - це не тільки помідор з грядки, якого взимку не дістати. Це коренеплоди, гострий перець, квашена капуста, корейська морква, тушкований порей і гриби (хоча гриби це не рослини, це окреме царство). Головне - не перемащуємо їх майонезом", - радить вона і додає, що для фізичного і психічного здоров'я важливо вчасно припинити їсти, сидіти або тусуватися."Ви можете піти і лягти спати, грати в настільні ігри, читати книгу, танцювати, дивитися кіно, співати колядки або навіть караоке (головне співати добре). Святвечір або новорічна ніч навряд чи визначать ваше життя в наступному році. Значно більший вплив має ваше усвідомлене ставлення до їжі, сну, напоїв та дійсно дбайливе, співчутливе ставлення до себе", - резюмувала Супрун.

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