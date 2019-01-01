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В Україну завезли понад 300 тисяч вакцин проти кору, краснухи і паротиту

В Україну завезли понад 300 тисяч вакцин проти кору, краснухи і паротиту
В Україну завезли 363 400 доз вакцини проти кору, краснухи і паротиту на замовлення Міністерства охорони здоров'я.

Робити щеплення можна безкоштовно в державних лікарнях або приватних клініках, які уклали договір з Національною службою здоров'я, - пише Кореспондент.

Вакцини закупили за рахунок державного бюджету Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ).

Як уточнюється, прибула остання в цьому році партія доз вакцин КПК Пріорікс бельгійського виробництва GSK (GlaxoSmithKline). Їх спрямують у регіони.

Всього цьогоріч Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) доставлено 1,7 млн ​​вакцин проти кору, краснухи та паротиту.

Міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька повідомила, що щеплення допомагає захиститися від багатьох хвороб, тому мета відомства - забезпечити вакциною усі регіони.

"Ця партія вакцин дозволить продовжити планові щеплення дітям на 12-му місяці життя і шестирічкам. Також вакцини будуть використовуватися для реагування на спалахи кору, що триває в Україні з 2017 року. Цей спалах кору ще раз показав наслідки необґрунтованого ігнорування планових щеплень, тому закликаю всіх ще раз переглянути вакцинальний статус своїх дітей і свій особисто та надолужити пропущені щеплення", - сказала міністр.

Робити щеплення можна безкоштовно в державних закладах охорони здоров'я або приватних клініках, які уклали договір з Національною службою здоров'я України. Безкоштовно зробити щеплення можуть всі діти, а також дорослі, які не хворіли на кір і не мають підтверджених даних про вакцинацію від кору.

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Теги: медицина, вакцина, кір, краснуха, паротит
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