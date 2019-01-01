В Україну завезли понад 300 тисяч вакцин проти кору, краснухи і паротиту
Сьогодні, 01:08
В Україну завезли 363 400 доз вакцини проти кору, краснухи і паротиту на замовлення Міністерства охорони здоров'я.
Робити щеплення можна безкоштовно в державних лікарнях або приватних клініках, які уклали договір з Національною службою здоров'я, - пише Кореспондент.
Вакцини закупили за рахунок державного бюджету Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ).
Як уточнюється, прибула остання в цьому році партія доз вакцин КПК Пріорікс бельгійського виробництва GSK (GlaxoSmithKline). Їх спрямують у регіони.
Всього цьогоріч Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) доставлено 1,7 млн вакцин проти кору, краснухи та паротиту.
Міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька повідомила, що щеплення допомагає захиститися від багатьох хвороб, тому мета відомства - забезпечити вакциною усі регіони.
"Ця партія вакцин дозволить продовжити планові щеплення дітям на 12-му місяці життя і шестирічкам. Також вакцини будуть використовуватися для реагування на спалахи кору, що триває в Україні з 2017 року. Цей спалах кору ще раз показав наслідки необґрунтованого ігнорування планових щеплень, тому закликаю всіх ще раз переглянути вакцинальний статус своїх дітей і свій особисто та надолужити пропущені щеплення", - сказала міністр.
Робити щеплення можна безкоштовно в державних закладах охорони здоров'я або приватних клініках, які уклали договір з Національною службою здоров'я України. Безкоштовно зробити щеплення можуть всі діти, а також дорослі, які не хворіли на кір і не мають підтверджених даних про вакцинацію від кору.
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Робити щеплення можна безкоштовно в державних лікарнях або приватних клініках, які уклали договір з Національною службою здоров'я, - пише Кореспондент.
Вакцини закупили за рахунок державного бюджету Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ).
Як уточнюється, прибула остання в цьому році партія доз вакцин КПК Пріорікс бельгійського виробництва GSK (GlaxoSmithKline). Їх спрямують у регіони.
Всього цьогоріч Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) доставлено 1,7 млн вакцин проти кору, краснухи та паротиту.
Міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька повідомила, що щеплення допомагає захиститися від багатьох хвороб, тому мета відомства - забезпечити вакциною усі регіони.
"Ця партія вакцин дозволить продовжити планові щеплення дітям на 12-му місяці життя і шестирічкам. Також вакцини будуть використовуватися для реагування на спалахи кору, що триває в Україні з 2017 року. Цей спалах кору ще раз показав наслідки необґрунтованого ігнорування планових щеплень, тому закликаю всіх ще раз переглянути вакцинальний статус своїх дітей і свій особисто та надолужити пропущені щеплення", - сказала міністр.
Робити щеплення можна безкоштовно в державних закладах охорони здоров'я або приватних клініках, які уклали договір з Національною службою здоров'я України. Безкоштовно зробити щеплення можуть всі діти, а також дорослі, які не хворіли на кір і не мають підтверджених даних про вакцинацію від кору.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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