У Луцькраді звільнилася очільниця департаменту сім`ї, молоді та спорту

У департаменті сім`ї, молоді та спорту Луцької міської ради відбулися кадрові зміни.З департаменту звільнилася, яка була виконувачем обов`язків директора. Про це вона написала на своїй сторінці у фейсбуці."Це був неймовірний досвід, неймовірний керівник і неймовірна команда. Наші найбільші цінності - це людяність, щирість і бажання змін. І я сподіваюся, навіть більше, щиро вірю, що так воно буде і надалі! Хто б не прийшов на заміну керівництва департаменту, пам‘ятайте і бережіть це, і все обов‘язково вдасться!" - йдеться в дописі.Катерина Шкльода подякувала всім, хто був поруч та долучався до розвитку молодіжної і спортивної політики у місті. Також вона подякувала керівництву і згадала теплими словами покійного директора департаменту Олексія Веремійчика."Найбільше дякую тобі, Олексій Веремійчик, мій друже, керівник, наставник і мегаЛюдино! Ти поставив високу планку, об‘єднав колектив і змусив таки змінити ставлення людей до поняття "чиновник", - написала Катерина Шкльода і підсумувала: "Люблю тебе, департаменте. Але час рухатися далі, ставити нові виклики і змінювати себе і світ на краще"