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У Луцькраді звільнилася очільниця департаменту сім`ї, молоді та спорту

У Луцькраді звільнилася очільниця департаменту сім`ї, молоді та спорту
У департаменті сім`ї, молоді та спорту Луцької міської ради відбулися кадрові зміни.

З департаменту звільнилася Катерина Шкльода, яка була виконувачем обов`язків директора. Про це вона написала на своїй сторінці у фейсбуці.

"Це був неймовірний досвід, неймовірний керівник і неймовірна команда. Наші найбільші цінності - це людяність, щирість і бажання змін. І я сподіваюся, навіть більше, щиро вірю, що так воно буде і надалі! Хто б не прийшов на заміну керівництва департаменту, пам‘ятайте і бережіть це, і все обов‘язково вдасться!" - йдеться в дописі.

Катерина Шкльода подякувала всім, хто був поруч та долучався до розвитку молодіжної і спортивної політики у місті. Також вона подякувала керівництву і згадала теплими словами покійного директора департаменту Олексія Веремійчика.

"Найбільше дякую тобі, Олексій Веремійчик, мій друже, керівник, наставник і мегаЛюдино! Ти поставив високу планку, об‘єднав колектив і змусив таки змінити ставлення людей до поняття "чиновник", - написала Катерина Шкльода і підсумувала: "Люблю тебе, департаменте. Але час рухатися далі, ставити нові виклики і змінювати себе і світ на краще"

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Теги: Луцьк, Луцька міська рада, Катерина Шкльода
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