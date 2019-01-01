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Перекрили дорогу: біля прокуратури у Луцьку протестують через ексберкутівців. ВІДЕО

Перекрили дорогу: біля прокуратури у Луцьку протестують через ексберкутівців. ВІДЕО
Під стінами прокуратури Волинської області відбувається акція протесту.

Активісти простестують проти можливого обміну ексберкутівців на українців полонених. На вулиці Винниченка перекрили одну смугу руху. Про це повідомив активіст Богдан Климчук на своїй сторінці у фейсбуці.

Наразі біля будівлі прокуратури знаходиться кілька активістів.

«Таким чином ми виявляємо свою громадянську позиці. Хто має бажання підтримати нас – підходьте до прокуратури. Ми проти того, щоб бер кутню, яка розстрілювала Небесну сотню випускали», - сказав активіст у відео.

Як відомо, у неділю, 28 грудня відбудеться обмін полоненими між Україною та проросійськими самопроголошеними «республіками» ЛДНР.

У суботу Київський апеляційний суд розглядав апеляції на продовження запобіжних заходів 5 ексберкутівцям, яких звинувачують у розстрілах під час Майдану в 2014 році. У ході засідання прокурор Сергій Куций підтвердив, що колишні бійці спецпідрозділу "Беркут", обвинувачені у розстрілах на Майдані, перебувають у списках на обмін.

У Києві активісти влаштували акцію під Лукянівським СІЗО, щоб завадити вивезти беркутівців з ізолятора.



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Теги: прокуратура, протест, Луцьк
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