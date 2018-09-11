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Волинські волейболістки перемогли суперниць з Чернігова

Волинські волейболістки перемогли суперниць з Чернігова
Представниці ВК «Волинь – Університет – ОДЮСШ» перемогли у протистоянні в рамках чемпіонату України.

Про це йдеться на сайті департаменту сім`ї, молоді та спорту Волинської ОДА

Другий «поєдинок» чемпіонату України «Суперліга» з волейболу серед жінок між командами «Волинь – Університет – ОДЮСШ» − «Університет ШВСМ»(м. Чернігів) відбувся 28 грудня на базі ОДЮСШ міста Луцька.

Підопічні Богуслава Галицького перемогли суперниць з рахунком 3:0 (25 -19; 25-12;25-17).

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Теги: Волинь, спорт, волейбол
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