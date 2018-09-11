Волинські волейболістки перемогли суперниць з Чернігова
Сьогодні, 05:09
Представниці ВК «Волинь – Університет – ОДЮСШ» перемогли у протистоянні в рамках чемпіонату України.
Про це йдеться на сайті департаменту сім`ї, молоді та спорту Волинської ОДА
Другий «поєдинок» чемпіонату України «Суперліга» з волейболу серед жінок між командами «Волинь – Університет – ОДЮСШ» − «Університет ШВСМ»(м. Чернігів) відбувся 28 грудня на базі ОДЮСШ міста Луцька.
Підопічні Богуслава Галицького перемогли суперниць з рахунком 3:0 (25 -19; 25-12;25-17).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться на сайті департаменту сім`ї, молоді та спорту Волинської ОДА
Другий «поєдинок» чемпіонату України «Суперліга» з волейболу серед жінок між командами «Волинь – Університет – ОДЮСШ» − «Університет ШВСМ»(м. Чернігів) відбувся 28 грудня на базі ОДЮСШ міста Луцька.
Підопічні Богуслава Галицького перемогли суперниць з рахунком 3:0 (25 -19; 25-12;25-17).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Волинські волейболістки перемогли суперниць з Чернігова
Сьогодні, 05:09
Через смерть пацієнтів в Україні заборонили медпрепарати
Сьогодні, 04:23
2019 рік став найтеплішим за історію метеоспостережень
Сьогодні, 03:11
Футболіст, який грав за «Волинь», підсилив прем'єр-ліговий клуб
Сьогодні, 02:19
Медіа