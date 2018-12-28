вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Київський суд відпустив з-під варти ексберкутівців. ВІДЕО

Київський суд відпустив з-під варти ексберкутівців. ВІДЕО
Київський апеляційний суд відпустив з-під варти трьох ексберкутівців, обвинувачених у вбивстві 48 і пораненні 80 людей на вулиці Інститутській 20 лютого 2014 року, — Олега Янішевського, Сергія Зінченка та Павла Аброськіна.

Також суд скасував домашній арешт двом іншим ексберкутівцям, обвинуваченим у цій справі, — Сергію Тамтурі та Олександру Маринчена. Їх усіх звільнили під особисте зобов'язання, - пише Громадське.

Зінченко та Аброськін перебували в СІЗО з квітня 2014-го, Троє інших — Янішевський, Маринченко і Тамтура — з лютого 2015 року. У жовтні 2019-го суд змінив запобіжний захід Сергію Тамтурі — його відправили під на нічний домашній арешт, а Олександра Маринченка відправили під цілодобовий арешт з 19 грудня 2019 року.

Як підтвердив прокурор Сергій Куций, колишні бійці спецпідрозділу «Беркут», обвинувачені у розстрілах на Майдані, є у списках на обмін. У зв'язку з цим прокурори й просили змінити їм запобіжний захід.

Захист ексберкутівців також просив скасувати їм запобіжний захід. Однак, якщо прокурори наполягають на зміні запобіжного заходу, мотивуючи це тим обміном ув'язнених, то захист обвинувачених мотивує свої клопотання тим, що переконаний у невинності обвинувачених.

Адвокатка тобто родин Героїв Небесної сотні, Олена Сторожук заявила під час розгляду справи, що сторона потерпілих підтримує обмін полонених, але не ціною того, що ламаються державні устрої. За словами адвокатки, якщо ексберкутівці будуть на непідконтрольній території, не буде можливості продовжити суд.

Зазначимо, що доки суд розглядав клопотання про зміну запобіжного заходу ексберкутівцям, із судового процесу повністю виключили прокурорів Олексія Донського, Ігоря Земскова, Яніса Сімонова та Дениса Іванова, які упродовж кількох років займалися справами Майдану. Замість них призначили нових — Сергія Куцого, Віталія Суботіна, Олександра Шеваленка. Відповідну постанову ухвалив генеральний прокурор Руслан Рябошапка.

До цього, відповідаючи на запитання журналіста hromadske про можливу зміну запобіжного заходу ексберкутівцям, Рябошапка сказав: «Я обмін не коментую, але нічого незаконного там не станеться, нічого поганого там не буде».


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Київ, беркутівці, суд
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
ТОП знакових подій 2019-го року для Волині за версією «ВолиньPost»
Як у Луцьку в новорічну ніч їздитиме громадський транспорт
Семирічний хлопчик з Луцька стане «книжковим» рекордсменом України
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Київський суд відпустив з-під варти ексберкутівців. ВІДЕО
Сьогодні, 22:28
Перекрили дорогу: біля прокуратури у Луцьку протестують через ексберкутівців. ВІДЕО
Сьогодні, 22:02
У Луцькраді звільнилася очільниця департаменту сім`ї, молоді та спорту
Сьогодні, 21:31
Скасували «зарплатне рабство»: українці зможуть самостійно вибирати банк для отримання виплат
Сьогодні, 20:40
У стінах молодіжного простору Волині за рік провели понад 800 тематичних заходів
Сьогодні, 20:32
Схожі новини
Жінку, яка втопила двох власних дітей в озері, визнали неосудною Жінку, яка втопила двох власних дітей в озері, визнали неосудною
28 грудень, 2018, 15:33
У Києві заарештували чоловіка, який знущався над котом У Києві заарештували чоловіка, який знущався над котом
09 листопад, 2017, 17:40
Пожежа у Києві: горить Вищий адмінсуд Пожежа у Києві: горить Вищий адмінсуд
07 червень, 2017, 14:00
Суд визнав сина Януковича непричетним до розстрілів Майдану Суд визнав сина Януковича непричетним до розстрілів Майдану
18 листопад, 2016, 17:14
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Київський суд відпустив з-під варти ексберкутівців. ВІДЕО
Сьогодні, 22:28
 0
Перекрили дорогу: біля прокуратури у Луцьку протестують через ексберкутівців. ВІДЕО
Сьогодні, 22:02
 0
У Луцькраді звільнилася очільниця департаменту сім`ї, молоді та спорту
Сьогодні, 21:31
 0
Скасували «зарплатне рабство»: українці зможуть самостійно вибирати банк для отримання виплат
Сьогодні, 20:40
 0
У стінах молодіжного простору Волині за рік провели понад 800 тематичних заходів
Сьогодні, 20:32
 0
Медіа
відео
1/8