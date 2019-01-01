У селі на Волині горіла господарська споруда. ФОТО





На місце події виїхали 10 ДПРЧ Любомль та МПО Головне, - повідомляє



Як повідомив головний інспектор Любомльського РВ УДСНС України, капітан служби цивільного захисту Микола Лябук, пожежа знищила стіни на площі 8 метрів квадратних, шиферну покрівлю на площі 6 метрів квадратних та сільськогосподарський інвентар.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У четвер, 26 грудня, близько 14:40 виникла пожежа господарчої споруди в селі Масловець.На місце події виїхали 10 ДПРЧ Любомль та МПО Головне, - повідомляє "Район. Любомль". Як повідомив головний інспектор Любомльського РВ УДСНС України, капітан служби цивільного захисту, пожежа знищила стіни на площі 8 метрів квадратних, шиферну покрівлю на площі 6 метрів квадратних та сільськогосподарський інвентар.

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