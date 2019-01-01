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Курс валют у Луцьку на 29 грудня: долар та євро продовжують рости у ціні

Курс валют у Луцьку на 29 грудня: долар та євро продовжують рости у ціні
Курс долара у Луцьку: купівля – 23,654, а продаж – 24,638.

Євро при купівлі становить – 26,128, продажу – 27,307.

Курс російського рубля: купівля – 0,335, продаж – 0,397.

Щодо польського злотого, то купівля становить – 5,686, продаж – 6,356.

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Теги: курс гривні, Луцьк
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