Курс валют у Луцьку на 29 грудня: долар та євро продовжують рости у ціні





Євро при купівлі становить – 26,128, продажу – 27,307.



Курс російського рубля: купівля – 0,335, продаж – 0,397.



Щодо польського злотого, то купівля становить – 5,686, продаж – 6,356.

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