Курс валют у Луцьку на 29 грудня: долар та євро продовжують рости у ціні
Сьогодні, 10:32
Курс долара у Луцьку: купівля – 23,654, а продаж – 24,638.
Євро при купівлі становить – 26,128, продажу – 27,307.
Курс російського рубля: купівля – 0,335, продаж – 0,397.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 5,686, продаж – 6,356.
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Євро при купівлі становить – 26,128, продажу – 27,307.
Курс російського рубля: купівля – 0,335, продаж – 0,397.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 5,686, продаж – 6,356.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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