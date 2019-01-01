вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Брати-сироти з Волині отримали ключі від двокімнатної квартири

Брати-сироти з Волині отримали ключі від двокімнатної квартири
В місті Устилуг брати-сироти отримали соціальне житло.

Про це повідомляє "Слово правди".

Дмитро та Євген Серьогіни 24 грудня отримали ключі від двокімнатної квартири.

Їм виділено житло як дітям, позбавленим батьківського піклування. Помешкання придбала Устилузька міська рада у співфінансуванні із державним бюджетом (50 на 50%).


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: брати-сироти, житло, Устилуг
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
ТОП знакових подій 2019-го року для Волині за версією «ВолиньPost»
Як у Луцьку в новорічну ніч їздитиме громадський транспорт
Семирічний хлопчик з Луцька стане «книжковим» рекордсменом України
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Брати-сироти з Волині отримали ключі від двокімнатної квартири
Сьогодні, 18:03
Волинянин, який побив свою дочку, заплатить штраф
Сьогодні, 17:30
Завершився обмін полонених: з ОРДЛО повернулося 76 українців. ФОТО
Сьогодні, 17:01
«Волиньгаз» отримав три сучасні автомобілі. ФОТО
Сьогодні, 16:30
У Луцьку двоє молодиків з ножем вдерлися у квартиру, побили та пограбували господаря
Сьогодні, 15:51
Схожі новини
Ціна квадратного метра у 2020 році: чого очікувати* Ціна квадратного метра у 2020 році: чого очікувати*
24 грудень, 15:10
На волинських кордонах — «святкові» черги На волинських кордонах — «святкові» черги
22 грудень, 23:23
У новому будинку «Інвестора» у Ковелі оголосили вигідну акцію на квартири. ФОТО. ВІДЕО* У новому будинку «Інвестора» у Ковелі оголосили вигідну акцію на квартири. ФОТО. ВІДЕО*
20 грудень, 08:51
У «Супернові» – акція на однокімнатні квартири. ФОТО* У «Супернові» – акція на однокімнатні квартири. ФОТО*
18 грудень, 11:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Брати-сироти з Волині отримали ключі від двокімнатної квартири
Сьогодні, 18:03
 0
Волинянин, який побив свою дочку, заплатить штраф
Сьогодні, 17:30
 0
Завершився обмін полонених: з ОРДЛО повернулося 76 українців. ФОТО
Сьогодні, 17:01
 0
«Волиньгаз» отримав три сучасні автомобілі. ФОТО
Сьогодні, 16:30
 0
У Луцьку двоє молодиків з ножем вдерлися у квартиру, побили та пограбували господаря
Сьогодні, 15:51
 0
Медіа
відео
1/8