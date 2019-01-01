Брати-сироти з Волині отримали ключі від двокімнатної квартири
Сьогодні, 18:03
В місті Устилуг брати-сироти отримали соціальне житло.
Про це повідомляє "Слово правди".
Дмитро та Євген Серьогіни 24 грудня отримали ключі від двокімнатної квартири.
Їм виділено житло як дітям, позбавленим батьківського піклування. Помешкання придбала Устилузька міська рада у співфінансуванні із державним бюджетом (50 на 50%).
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Про це повідомляє "Слово правди".
Дмитро та Євген Серьогіни 24 грудня отримали ключі від двокімнатної квартири.
Їм виділено житло як дітям, позбавленим батьківського піклування. Помешкання придбала Устилузька міська рада у співфінансуванні із державним бюджетом (50 на 50%).
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