Брати-сироти з Волині отримали ключі від двокімнатної квартири





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Дмитро та Євген Серьогіни 24 грудня отримали ключі від двокімнатної квартири.



Їм виділено житло як дітям, позбавленим батьківського піклування. Помешкання придбала Устилузька міська рада у співфінансуванні із державним бюджетом (50 на 50%).





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