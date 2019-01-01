На Волині – хуртовина: дороги від снігу прибирають понад сто автомобілів
Сьогодні, 12:00
Минулої доби на Волині дорожники активно працювали на автомобільних шляхах загального користування державного значення, аби ліквідувати ожеледицю та запобігти утворенню снігового покриву на проїзній частині.
Про це повідомляє Служба автомобільних доріг у Волинській області.
Для цього задіяли понад сотню механізмів підрядних підприємств, використали більше тисячі тонн протиожеледних матеріалів.
Проїзд міжнародними, національними, регіональними та територіальними автошляхами у межах Волинської області забезпечено, дорожнє покриття чорне, місцями засніжене. На окремих ділянках доріг роботи з ліквідації зимової слизькості тривають.
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Про це повідомляє Служба автомобільних доріг у Волинській області.
Для цього задіяли понад сотню механізмів підрядних підприємств, використали більше тисячі тонн протиожеледних матеріалів.
Проїзд міжнародними, національними, регіональними та територіальними автошляхами у межах Волинської області забезпечено, дорожнє покриття чорне, місцями засніжене. На окремих ділянках доріг роботи з ліквідації зимової слизькості тривають.
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