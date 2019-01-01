Біатлоністка з Волині виборола дві срібних медалі у Норвегії





Дві срібних медалі завоювала ковельська біатлоністка Юлія Батенкова-Бауман, про це повідомляє



У доробку української команди - 13 високих нагород, серед яких - 3 золоті, 4 срібні та 6 бронзових медалей, та 3 місце у медальному заліку.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Національна паралімпійська збірна команда України завершила змагання на першому етапі Кубка світу з лижних перегонів та біатлону, що з 12 по 19 грудня проходив у норвезькому Ліллехаммері.Дві срібних медалі завоювала ковельська біатлоністка, про це повідомляє "Ковельpost" з посиланням на "Біатон України".У доробку української команди - 13 високих нагород, серед яких - 3 золоті, 4 срібні та 6 бронзових медалей, та 3 місце у медальному заліку.

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