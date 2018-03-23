У Луцьку чоловік погрожував підпалити та підірвати Волинську ОДА. ВІДЕО





Про це Інформаційному агентству Волинські Новини



Так, близько третьої години ночі патрульні отримали виклик про вибух, підпал, замінування та інші загрози життю людей у будівлі Волинській облради.



Прибувши за вказаною адресою, правоохоронці виявили особу в камуфляжній формі. Чоловік мав при собі рюкзак. На запитання, що він тут робить, відповів, що хоче справедливості за розстріл Майдану.



Тож на місце події викликали психолога та слідчо-оперативну групу ГУНП.



Нагадаємо,





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вночі 29 грудня ночі чоловік у камуфляжній формі погрожував замінувати Волинську обласну державну адміністрацію.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції.Так, близько третьої години ночі патрульні отримали виклик про вибух, підпал, замінування та інші загрози життю людей у будівлі Волинській облради.Прибувши за вказаною адресою, правоохоронці виявили особу в камуфляжній формі. Чоловік мав при собі рюкзак. На запитання, що він тут робить, відповів, що хоче справедливості за розстріл Майдану.Тож на місце події викликали психолога та слідчо-оперативну групу ГУНП.Нагадаємо, 28 грудня під прокуратурою Волинської області відбулася акція протесту. Активісти протестували проти обміну ексберкутівців на полонених українців.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію