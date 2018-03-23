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У Луцьку чоловік погрожував підпалити та підірвати Волинську ОДА. ВІДЕО

У Луцьку чоловік погрожував підпалити та підірвати Волинську ОДА. ВІДЕО
Вночі 29 грудня ночі чоловік у камуфляжній формі погрожував замінувати Волинську обласну державну адміністрацію.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили у пресслужбі патрульної поліції.

Так, близько третьої години ночі патрульні отримали виклик про вибух, підпал, замінування та інші загрози життю людей у будівлі Волинській облради.

Прибувши за вказаною адресою, правоохоронці виявили особу в камуфляжній формі. Чоловік мав при собі рюкзак. На запитання, що він тут робить, відповів, що хоче справедливості за розстріл Майдану.

Тож на місце події викликали психолога та слідчо-оперативну групу ГУНП.

Нагадаємо, 28 грудня під прокуратурою Волинської області відбулася акція протесту. Активісти протестували проти обміну ексберкутівців на полонених українців.


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Теги: Луцьк, погрози, Волинська ОДА
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