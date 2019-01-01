31-річному лучанину, який «замінував» Волинську ОДА, «світить» 6 років тюрми





Про це повідомляє



На місце відразу виїхали слідчо-оперативна група, керівництво ГУНП у Волинській області та спеціалісти вибухотехнічного відділу поліції. Після обстеження адмінбудівлі та прилеглої території правоохоронці вибухових пристроїв не виявили.



Поліцейські оперативно встановили особу зловмисника, ним виявився 31-річний житель Луцька. Його затримали.



За цим фактом відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.259 Кримінального кодексу України. Йдеться про завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху. Санкція статті передбачає від двох до шести років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні вночі до співробітників охорони Волинської обласної державної адміністрації підійшов чоловік, котрий повідомив, що він замінував приміщення установи. Охорона викликала поліцію.Про це повідомляє Нацполіція у Волинській області. На місце відразу виїхали слідчо-оперативна група, керівництво ГУНП у Волинській області та спеціалісти вибухотехнічного відділу поліції. Після обстеження адмінбудівлі та прилеглої території правоохоронці вибухових пристроїв не виявили.Поліцейські оперативно встановили особу зловмисника, ним виявився 31-річний житель Луцька. Його затримали.За цим фактом відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.259 Кримінального кодексу України. Йдеться про завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху. Санкція статті передбачає від двох до шести років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

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