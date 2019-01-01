вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

31-річному лучанину, який «замінував» Волинську ОДА, «світить» 6 років тюрми

31-річному лучанину, який «замінував» Волинську ОДА, «світить» 6 років тюрми
Сьогодні вночі до співробітників охорони Волинської обласної державної адміністрації підійшов чоловік, котрий повідомив, що він замінував приміщення установи. Охорона викликала поліцію.

Про це повідомляє Нацполіція у Волинській області.

На місце відразу виїхали слідчо-оперативна група, керівництво ГУНП у Волинській області та спеціалісти вибухотехнічного відділу поліції. Після обстеження адмінбудівлі та прилеглої території правоохоронці вибухових пристроїв не виявили.

Поліцейські оперативно встановили особу зловмисника, ним виявився 31-річний житель Луцька. Його затримали.

За цим фактом відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.259 Кримінального кодексу України. Йдеться про завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху. Санкція статті передбачає від двох до шести років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: замінування, Волинська ОДА
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
ТОП знакових подій 2019-го року для Волині за версією «ВолиньPost»
Як у Луцьку в новорічну ніч їздитиме громадський транспорт
Семирічний хлопчик з Луцька стане «книжковим» рекордсменом України
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Під час обміну з ОРДЛО звільнили волинянина, який потрапив у полон у 2018
Сьогодні, 13:30
Про волинську бригаду, яка нещодавно повернулася з Донбасу, зняли фільм. ВІДЕО
Сьогодні, 13:04
31-річному лучанину, який «замінував» Волинську ОДА, «світить» 6 років тюрми
Сьогодні, 12:23
На Волині – хуртовина: дороги від снігу прибирали понад сто автомобілів
Сьогодні, 12:00
У Луцьку чоловік погрожував підпалити та підірвати Волинську ОДА. ВІДЕО
Сьогодні, 11:23
Схожі новини
У Луцьку чоловік погрожував підпалити та підірвати Волинську ОДА. ВІДЕО У Луцьку чоловік погрожував підпалити та підірвати Волинську ОДА. ВІДЕО
Сьогодні, 11:23
Відомо, кого з посадовців Волинської ОДА «взяли» на хабарі Відомо, кого з посадовців Волинської ОДА «взяли» на хабарі
10 грудень, 14:38
У Луцьку святкуватимуть 80-річчя Волині У Луцьку святкуватимуть 80-річчя Волині
04 грудень, 09:37
Зеленський погодив Погуляйка головою Волинської ОДА. УКАЗ Зеленський погодив Погуляйка головою Волинської ОДА. УКАЗ
03 грудень, 16:25
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Під час обміну з ОРДЛО звільнили волинянина, який потрапив у полон у 2018
Сьогодні, 13:30
 0
Про волинську бригаду, яка нещодавно повернулася з Донбасу, зняли фільм. ВІДЕО
Сьогодні, 13:04
 0
31-річному лучанину, який «замінував» Волинську ОДА, «світить» 6 років тюрми
Сьогодні, 12:23
 0
На Волині – хуртовина: дороги від снігу прибирали понад сто автомобілів
Сьогодні, 12:00
 0
У Луцьку чоловік погрожував підпалити та підірвати Волинську ОДА. ВІДЕО
Сьогодні, 11:23
 0
Медіа
відео
1/8