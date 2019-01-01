Про волинську бригаду, яка нещодавно повернулася з Донбасу, зняли фільм. ВІДЕО





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Нагадаємо, 26 грудня народжена та загартована в боях 14 окрема механізована бригада імені князя Романа Великого з честю та



Пресслужба військової частини за підтримки командира князівської бригади полковника Сергія Войченка та за активного сприяння всього особового складу бригади, а також знімальної групи «5 каналу» Вікторія Ковальова та Petr Kovalev і колективу Агентства Телевізійного мовлення «Володимир» створила фільм.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Про фронтові будні, свята, й епохальні події в житті 14 ОМБр імені князя Романа Великого зняли документальний фільм.Про це повідомляє волинська бригада на сторінці у Facebook.Нагадаємо, 26 грудня народжена та загартована в боях 14 окрема механізована бригада імені князя Романа Великого з честю та гідністю виконавши завдання за призначенням на фронтових рубежах, повернулася додому. Пресслужба військової частини за підтримки командира князівської бригади полковниката за активного сприяння всього особового складу бригади, а також знімальної групи «5 каналу»таі колективу Агентства Телевізійного мовлення «Володимир» створила фільм.

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