Про волинську бригаду, яка нещодавно повернулася з Донбасу, зняли фільм. ВІДЕО
Сьогодні, 13:04
Про фронтові будні, свята, й епохальні події в житті 14 ОМБр імені князя Романа Великого зняли документальний фільм.
Про це повідомляє волинська бригада на сторінці у Facebook.
Нагадаємо, 26 грудня народжена та загартована в боях 14 окрема механізована бригада імені князя Романа Великого з честю та гідністю виконавши завдання за призначенням на фронтових рубежах, повернулася додому.
Пресслужба військової частини за підтримки командира князівської бригади полковника Сергія Войченка та за активного сприяння всього особового складу бригади, а також знімальної групи «5 каналу» Вікторія Ковальова та Petr Kovalev і колективу Агентства Телевізійного мовлення «Володимир» створила фільм.
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Про це повідомляє волинська бригада на сторінці у Facebook.
Нагадаємо, 26 грудня народжена та загартована в боях 14 окрема механізована бригада імені князя Романа Великого з честю та гідністю виконавши завдання за призначенням на фронтових рубежах, повернулася додому.
Пресслужба військової частини за підтримки командира князівської бригади полковника Сергія Войченка та за активного сприяння всього особового складу бригади, а також знімальної групи «5 каналу» Вікторія Ковальова та Petr Kovalev і колективу Агентства Телевізійного мовлення «Володимир» створила фільм.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Про волинську бригаду, яка нещодавно повернулася з Донбасу, зняли фільм. ВІДЕО
Сьогодні, 13:04
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