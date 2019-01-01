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Про волинську бригаду, яка нещодавно повернулася з Донбасу, зняли фільм. ВІДЕО

Про волинську бригаду, яка нещодавно повернулася з Донбасу, зняли фільм. ВІДЕО
Про фронтові будні, свята, й епохальні події в житті 14 ОМБр імені князя Романа Великого зняли документальний фільм.

Про це повідомляє волинська бригада на сторінці у Facebook.

Нагадаємо, 26 грудня народжена та загартована в боях 14 окрема механізована бригада імені князя Романа Великого з честю та гідністю виконавши завдання за призначенням на фронтових рубежах, повернулася додому.

Пресслужба військової частини за підтримки командира князівської бригади полковника Сергія Войченка та за активного сприяння всього особового складу бригади, а також знімальної групи «5 каналу» Вікторія Ковальова та Petr Kovalev і колективу Агентства Телевізійного мовлення «Володимир» створила фільм.


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Теги: 14-та бригада, фільм
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