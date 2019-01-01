Суперфіналіст шоу «Голос. Діти» з Волині записав кавер на відомий світовий хіт. ВІДЕО





Відео він опублікував на своїй сторінці в Ютубі, - повідомляє



14-річний хлопець – зірка п’ятого сезону телевізійного шоу «Голос країни. Діти». Хлопець зачарував своїм співом мільйони слухачів та увійшов у трійку фіналістів.



Ярослав переспівав відому композицію Rag'n'Bone Man «Skin».









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