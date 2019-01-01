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Суперфіналіст шоу «Голос. Діти» з Волині записав кавер на відомий світовий хіт. ВІДЕО

Суперфіналіст шоу «Голос. Діти» з Волині записав кавер на відомий світовий хіт. ВІДЕО
Срібний призер проєкту «Голос. Діти» Ярослав Карпук зі Старої Вижівки записав новий кавер.

Відео він опублікував на своїй сторінці в Ютубі, - повідомляє "Район.in.ua."

14-річний хлопець – зірка п’ятого сезону телевізійного шоу «Голос країни. Діти». Хлопець зачарував своїм співом мільйони слухачів та увійшов у трійку фіналістів.

Ярослав переспівав відому композицію Rag'n'Bone Man «Skin».




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Теги: волинянин, співак
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