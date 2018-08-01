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Волинянин, який побив свою дочку, заплатить штраф

Волинянин, який побив свою дочку, заплатить штраф
Судили уродженця села Сокіл Рожищенського району, з вищою освітою, вдівця, пенсіонера, раніше не судимого, який побив свою дочку.

Слухання справи відбулось 24 грудня. Про це йдеться у вироку суду, - повідомляє "Район. Рожище".

Обвинувачений 11 березня близько 15:30, перебуваючи за місцем проживання, під час словесного конфлікту, який виник на ґрунті особистих неприязних відносин, кулаком наніс близько шести ударів в область руки потерпілій, чим спричинив останній тілесні ушкодження у вигляді синців в ділянці плеча, передпліччя та променево-зап'ясного суглобу.

Ушкодження, згідно з висновком експерта Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи, за ступенем тяжкості відносяться до легких тілесних ушкоджень.

«Допитаний в судовому засіданні обвинувачений свою вину у вчиненні інкримінованого йому злочині не визнав. Він розповів, що 11 березня він перебував за місцем проживання. Його внуки дали йому збірник навчальних тестів. Потім прийшла його дочка, яка запитала у внуків, де поділися навчальні тести. На це вони відповіли, що дали їх дідові. Після цього потерпіла розпочала словесний конфлікт», – йдеться у матеріалах справи.

Обвинувачений віддав навчальні тести внукам та сказав, щоб вони віддали їх матері. Згодом жінка викликала працівників поліції, які допитали його та потерпілу, а також внуків та склали протокол про адміністративне правопорушення про насильство в сім'ї, який уже розглянутий судом та прийнято рішення обмежитись усним зауваженням.

Крім того, обвинувачений звернув увагу суду, що під час словесного конфлікту з його донькою будь-яких ударів останній не наносив. Чому таким чином веде себе потерпіла йому не відомо. Поряд з цим, обвинувачений зазначив, що під час проведення бесіди працівників поліції з його внуками останні повідомляли, що під час конфлікту чоловік будь-яких ударів не наносив потерпілій.

Незважаючи на невизнання вини обвинуваченим, його вина у вчиненому повністю підтверджується зібраними та дослідженими в судовому засіданні доказами. Це – покази потерпілої в судовому засіданні, покази свідка, протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення, висновок експерта, протокол проведення слідчого експерименту, відеозаписи до протоколу проведення слідчого експерименту, протокол проведення слідчого.

Потерпіла розповіла, що коли вона прийшла додому та побачила, що не має навчальних тестів дітей, зателефонувала батькові та запитала де навчальні тести. На що останній відповів, що вони в місті Ковель. Згодом обвинувачений прийшов додому та відразу наніс один удар ногою в область тазу ззаду потерпілій, при цьому сказав, що навчальні тести не віддасть, внаслідок чого між ними виник словесний конфлікт.

При цьому потерпіла додала, що обвинувачений постійно її б'є. Потім потерпіла зателефонувала своїй знайомій та попросила її приїхати та поговорити з батьком. Коли знайома приїхала до них додому, то обвинувачений почав виганяти і виштовхувати її з квартири. Жінка просила його не бити потерпілу, після чого обвинувачений почав штовхати потерпілу. При цьому наніс близько шести ударів та сказав, що він не перестане бити потерпілу, поки вона буде дихати. Згодом вона викликала працівників поліції.

Знайома потерпілої розповіла суду, що конфлікти в їх сім'ї є систематичними.

«Їх влаштовує підсудний, він постійно б'є свою дочку. Коли знайома приїхала до квартири сім'ї, обвинувачений почав ображати її нецензурною лайкою та виштовхував її з оселі. Жінка почала просити, щоб обвинувачений припинив конфлікт та не бив потерпілу. Тоді обвинувачений розвернувся та наніс близько 5-6 ударів кулаком руки в область голови та передпліччя потерпілій», – йдеться у свідченнях.

Крім того, жінка додала, що обвинувачений під час конфлікту сказав, що він буде бити потерпілу доти, поки остання буде дихати.

Суд ухвалив визнати чоловіка винним у вчиненні злочину, передбаченого стеттею 125 частиноюа 1 Кримінального кодексу України та призначити покарання у виді штрафу в розмірі 510 гривень.

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Теги: батько, побиття, Волинь, суд
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