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Під час обміну з ОРДЛО звільнили волинянина, який потрапив у полон у 2018

Під час обміну з ОРДЛО звільнили волинянина, який потрапив у полон у 2018
Уродженець міста Любомль Волинської області Юрій Євтушок вже найближчим часом зможе повернутись додому.

Він був у списку полонених, яких сьогодні передали українській стороні терористи «ЛНР», - пишуть "Волинські Новини".

Обмін полоненими розпочався на КПП «Майорське». Зі столичного летовища у Борисполі вилетів військовий борт, який ймовірно призначений для транспортування полонених. Наших полонених привезли до місця обміну у автозаках та автобусі.

ЗМІ опублікували повний список з 25 осіб, яких терористи самопроголошеної «ЛНР» обміняли на утримуваних в Україні осіб, серед них був і волинянин Юрій Євтушок.

На відео обміну, наданому Офісом президента, є кадри переклички осіб, яких звільнили терористи. Представник «ЛНР» називає прізвище «Євтушок», чоловік відповідає: «Юрій Олександрович».

Нагадаємо, двоє військовослужбовців 14-ї ОМБр з Волині наприкінці травня потрапили у полон до бойовиків. Один із них – мешканець села Гірка Полонка Луцького району Яків Веремейчик, інший – житель Любомля Юрій Євтушок.

Якова Веремійчика терористи звільнили з полону під час обміну в червні 2019 року.

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Теги: обмін полонених, ОРДЛО, волинянин
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