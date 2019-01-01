Під час обміну з ОРДЛО звільнили волинянина, який потрапив у полон у 2018

Юрій Євтушок вже найближчим часом зможе повернутись додому.



Він був у списку полонених, яких сьогодні передали українській стороні терористи «ЛНР», - пишуть



Обмін полоненими розпочався на КПП «Майорське». Зі столичного летовища у Борисполі вилетів військовий борт, який ймовірно призначений для транспортування полонених. Наших полонених привезли до місця обміну у автозаках та автобусі.



ЗМІ опублікували повний список з 25 осіб, яких терористи самопроголошеної «ЛНР» обміняли на утримуваних в Україні осіб, серед них був і волинянин Юрій Євтушок.



На відео обміну, наданому Офісом президента, є кадри переклички осіб, яких звільнили терористи. Представник «ЛНР» називає прізвище «Євтушок», чоловік відповідає: «Юрій Олександрович».



Нагадаємо, Яків Веремейчик, інший – житель Любомля Юрій Євтушок.



Якова Веремійчика терористи звільнили з полону під час обміну в червні 2019 року.



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