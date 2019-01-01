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Луцькі патрульні врятували п'яного чоловіка, який лежав майже на проїжджій частині. ФОТО

Луцькі патрульні врятували п'яного чоловіка, який лежав майже на проїжджій частині. ФОТО
У Луцьку патрульні врятували нетверезого чоловіка, який лежав майже на проїжджій частині біля Варшавського ринку.

Інцидент трапився вранці 29 грудня, - йдеться на сторінці патрульної поліції у Волинській області.

Екіпаж патрульних самостійно виявив чоловіка, який лежав біля Варшавського ринку, майже на проїжджій частині, і міг замерзнути або ж стати причиною ДТП.

Підійшовши ближче, поліцейські відчули різкий запах алкоголю від нього, тож викликали швидку допомогу. Разом з медиками людину забрали з дороги і доставили в наркологічний диспансер для надання подальшої допомоги.

"У морозну погоду радимо не зловживати алкоголем, аби згодом не опинитись у лікарні або ж в іншому, ще менш привабливому місці.
Якщо ж на вулиці ви помітили людину, яка лежить на землі, будь ласка, не проходьте повз, а сповістіть медиків за телефоном 103", - йдеться у повідомленні.

Луцькі патрульні врятували п'яного чоловіка, який лежав майже на проїжджій частині. ФОТО
Луцькі патрульні врятували п'яного чоловіка, який лежав майже на проїжджій частині. ФОТО
Луцькі патрульні врятували п'яного чоловіка, який лежав майже на проїжджій частині. ФОТО

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Теги: Луцьк, патрульні, допомога
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