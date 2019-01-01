Луцькі патрульні врятували п'яного чоловіка, який лежав майже на проїжджій частині. ФОТО





Інцидент трапився вранці 29 грудня, - йдеться на сторінці



Екіпаж патрульних самостійно виявив чоловіка, який лежав біля Варшавського ринку, майже на проїжджій частині, і міг замерзнути або ж стати причиною ДТП.



Підійшовши ближче, поліцейські відчули різкий запах алкоголю від нього, тож викликали швидку допомогу. Разом з медиками людину забрали з дороги і доставили в наркологічний диспансер для надання подальшої допомоги.



"У морозну погоду радимо не зловживати алкоголем, аби згодом не опинитись у лікарні або ж в іншому, ще менш привабливому місці.

Якщо ж на вулиці ви помітили людину, яка лежить на землі, будь ласка, не проходьте повз, а сповістіть медиків за телефоном 103", - йдеться у повідомленні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку патрульні врятували нетверезого чоловіка, який лежав майже на проїжджій частині біля Варшавського ринку.Інцидент трапився вранці 29 грудня, - йдеться на сторінці патрульної поліції у Волинській області. Екіпаж патрульних самостійно виявив чоловіка, який лежав біля Варшавського ринку, майже на проїжджій частині, і міг замерзнути або ж стати причиною ДТП.Підійшовши ближче, поліцейські відчули різкий запах алкоголю від нього, тож викликали швидку допомогу. Разом з медиками людину забрали з дороги і доставили в наркологічний диспансер для надання подальшої допомоги."У морозну погоду радимо не зловживати алкоголем, аби згодом не опинитись у лікарні або ж в іншому, ще менш привабливому місці.Якщо ж на вулиці ви помітили людину, яка лежить на землі, будь ласка, не проходьте повз, а сповістіть медиків за телефоном 103", - йдеться у повідомленні.

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