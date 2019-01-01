Луцькі патрульні врятували п'яного чоловіка, який лежав майже на проїжджій частині. ФОТО
Сьогодні, 14:30
У Луцьку патрульні врятували нетверезого чоловіка, який лежав майже на проїжджій частині біля Варшавського ринку.
Інцидент трапився вранці 29 грудня, - йдеться на сторінці патрульної поліції у Волинській області.
Екіпаж патрульних самостійно виявив чоловіка, який лежав біля Варшавського ринку, майже на проїжджій частині, і міг замерзнути або ж стати причиною ДТП.
Підійшовши ближче, поліцейські відчули різкий запах алкоголю від нього, тож викликали швидку допомогу. Разом з медиками людину забрали з дороги і доставили в наркологічний диспансер для надання подальшої допомоги.
"У морозну погоду радимо не зловживати алкоголем, аби згодом не опинитись у лікарні або ж в іншому, ще менш привабливому місці.
Якщо ж на вулиці ви помітили людину, яка лежить на землі, будь ласка, не проходьте повз, а сповістіть медиків за телефоном 103", - йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Інцидент трапився вранці 29 грудня, - йдеться на сторінці патрульної поліції у Волинській області.
Екіпаж патрульних самостійно виявив чоловіка, який лежав біля Варшавського ринку, майже на проїжджій частині, і міг замерзнути або ж стати причиною ДТП.
Підійшовши ближче, поліцейські відчули різкий запах алкоголю від нього, тож викликали швидку допомогу. Разом з медиками людину забрали з дороги і доставили в наркологічний диспансер для надання подальшої допомоги.
"У морозну погоду радимо не зловживати алкоголем, аби згодом не опинитись у лікарні або ж в іншому, ще менш привабливому місці.
Якщо ж на вулиці ви помітили людину, яка лежить на землі, будь ласка, не проходьте повз, а сповістіть медиків за телефоном 103", - йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У луцькому соборі молилися за загиблих в афганській війні
Сьогодні, 15:15
Луцькі патрульні врятували п'яного чоловіка, який лежав майже на проїжджій частині. ФОТО
Сьогодні, 14:30
У «ПортCity» – сезон розпродажу*
Сьогодні, 14:09
Медіа