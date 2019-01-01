На Волині через ожеледицю автівка злетіла у кювет: водія госпіталізували. ФОТО





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За попередньою інформацією, яку патрульним надали очевидці ДТП, водій не впорався з керуванням і з’їхав у кювет. Автомобіль відкинуло на кілька десятків метрів від траси.



У чоловіка, який перебував сам в транспортному засобі, попередньо, перелом, його госпіталізували.



На місці автопригоди працювала слідчо-оперативна група.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ківерцівському районі поблизу села Жидичин на автодорозі М-19 через ожеледицю водій автомобіля злетів у кювет.Про це повідомляє патрульна поліція у Волинській області. За попередньою інформацією, яку патрульним надали очевидці ДТП, водій не впорався з керуванням і з’їхав у кювет. Автомобіль відкинуло на кілька десятків метрів від траси.У чоловіка, який перебував сам в транспортному засобі, попередньо, перелом, його госпіталізували.На місці автопригоди працювала слідчо-оперативна група.

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