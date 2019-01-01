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На Волині через ожеледицю автівка злетіла у кювет: водія госпіталізували. ФОТО

На Волині через ожеледицю автівка злетіла у кювет: водія госпіталізували. ФОТО
У Ківерцівському районі поблизу села Жидичин на автодорозі М-19 через ожеледицю водій автомобіля злетів у кювет.

Про це повідомляє патрульна поліція у Волинській області.

За попередньою інформацією, яку патрульним надали очевидці ДТП, водій не впорався з керуванням і з’їхав у кювет. Автомобіль відкинуло на кілька десятків метрів від траси.

У чоловіка, який перебував сам в транспортному засобі, попередньо, перелом, його госпіталізували.

На місці автопригоди працювала слідчо-оперативна група.

На Волині через ожеледицю автівка злетіла у кювет: водія госпіталізували. ФОТО
На Волині через ожеледицю автівка злетіла у кювет: водія госпіталізували. ФОТО


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Теги: аварія, ожеледиця, Волинь
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