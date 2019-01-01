На Волині через ожеледицю автівка злетіла у кювет: водія госпіталізували. ФОТО
Сьогодні, 14:38
У Ківерцівському районі поблизу села Жидичин на автодорозі М-19 через ожеледицю водій автомобіля злетів у кювет.
Про це повідомляє патрульна поліція у Волинській області.
За попередньою інформацією, яку патрульним надали очевидці ДТП, водій не впорався з керуванням і з’їхав у кювет. Автомобіль відкинуло на кілька десятків метрів від траси.
У чоловіка, який перебував сам в транспортному засобі, попередньо, перелом, його госпіталізували.
На місці автопригоди працювала слідчо-оперативна група.
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Про це повідомляє патрульна поліція у Волинській області.
За попередньою інформацією, яку патрульним надали очевидці ДТП, водій не впорався з керуванням і з’їхав у кювет. Автомобіль відкинуло на кілька десятків метрів від траси.
У чоловіка, який перебував сам в транспортному засобі, попередньо, перелом, його госпіталізували.
На місці автопригоди працювала слідчо-оперативна група.
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